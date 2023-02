Panika v Ljubljani: pred prihodom Pirc Musarjeve in Klakočar Zupančičeve grozil z bombo

V sodni stavbi v Tavčarjevi ulici v Ljubljani so nekaj pred 9. uro prejeli anonimni klic, da je v tamkajšnjih prostorih podtaknjena bomba, zato je bilo sodišče nekaj časa zaprto. Ob pregledu stavbe so policisti ugotovili, da je šlo za lažno najavo, so sporočili na spletni strani sodišča.

Policisti so po anonimnem klicu zaradi nevarnosti, da se v stavbi nahaja nevaren predmet, zavarovali in izpraznili prostore ter opravili pregled prostorov. Sodišče je bilo zaradi izrednega dogodka zaprto za obiskovalce in stranke, zdaj pa znova normalno posluje, so še zapisali.

Na slovesnosti tudi predsednici

V sodni stavbi sta se sicer ob 11. uri začela slovesno odprtje sodnega leta in primopredaja poslov predsednika vrhovnega sodišča. Dogodka se bosta udeležili tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in predsednica države Nataša Pirc Musar.

To je v zadnjem obdobju že četrti izredni dogodek v sodni stavbi. Podobni primeri so se zgodili novembra lani in letos januarja. V vseh primerih se je izkazalo, da gre za lažni preplah, so zapisali na spletni strani ljubljanskega okrožnega sodišča.

​