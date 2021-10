Panika na Tobačni, odzval se je minister Koritnik

V zbiranje podpisov za spremembo zakona o delovnih razmerjih se je aktivno vklučil tudi Inštitut 8. marec. A so imeli v preteklih dneh pri tem nekaj težav. V poslovalnici upravne enote na Tobačni v Ljubljani, naj bi jim namreč onemogočili oddajo podpisov.

»Na upravni enoti Tobačna ljudem ne dovolijo oddajati podpise za spremembo zakona. Odganjajo jih in jim s tem sporočajo, da njihov podpis ne šteje. Ministrstvo za javno upravo, Boštjan Koritnik ponovno ovirata ključno pravico ljudi: pravico do izražanja lastne politične volje. To je nesprejemljivo. Ponovno se ponavlja delovanje oblasti, ki skuša utišati vse kritične glasove. Ljudje pa s Tobačne jezni in razočarani odhajajo in sporočajo: 'Našli bomo način, kako oddati podpis.'« so zapisali na facebooku.

Pobudo za spremembo zakona o delovnih razmerij je vložil Sindikat policistov Slovenije (SPS). Zahtevajo uveljavitev strožjih in bolj določnih pogojev za izrek opozoril pred redno odpovedjo delovnega razmerja zaposlenim. Ustavno sodišče je nedavno zadržalo določbo, ki bi od zaposlenih v državni upravi zahtevala izpolnjevanje pogoja PC. Po navedbah ustavnega sodišča del odloka od predstojnika organa državne uprave zahteva, da zoper tiste zaposlene, za katere ne bi veljale izjeme, v primeru neizpolnjevanja pogoja prebolevnosti ali cepljenja (PC) ukrepa v skladu s predpisi o delovnih razmerjih. Odlok ne konkretizira teh ukrepov. To pomeni, da lahko predstojnik izvaja postopke, ki jih določata zakon o javni upravi oz. zakon o delovnih razmerjih. Ukrep v skladu s predpisi o delovnih razmerjih pa je tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi. Glede na to, nikakor ni mogoče izključiti, da bi bili zoper zaposlene, ki ne bi izpolnjevali pogoja prebolevnosti ali cepljenja, izvedeni disciplinski postopki, pa tudi postopki odpovedi pogodb o zaposlitvi.

Odzval se je Koritnik in njihove navedbe označil za zavajanje in laži. Na twitterju je zapisal, da je »UE Ljubljana zainteresirane za oddajo podpisov predhodno in pravočasno obvestila, da svetujejo oddajo na Linhartovi 13, kjer je odprtih več okenc.« Dodal je, da na Tobačni sprejemajo naročene stranke, za oddajo podpisov pa je na voljo eno okence, prav tako je možno podpis oddati na krajevnih uradih. »Na nobeni lokaciji niso zavrnili nikogar, razen če je šlo za nespoštovanje pogoja PCT, ki je na vseh upravnih enotah obvezen.« Na Tobačno je po njegovem danes prišla skupina 20 članic Inštituta 8. marec, ki niso bile predhodno naročene, kljub temu pa da so jim omogočili oddajo podpisov. »Gre torej za popolno zavajanje in celo laži.«

Vendar pa so v Inštitutu 8. marec odgovorili, da te navedbe ne držijo. Kot so zatrdili, so sprejeli le dve osebi, drugim pa je bilo rečeno, da podpisa ne bodo mogli oddati na Tobačni. Ker menda tam tega ne delajo. Zato so počakali na predstojnico upravne enote Tobačna, ki je nato zagotovila eno okence za sprejem podpor volivcev: enega po enega.

»Upravne enote smo danes celo obvestili, da lahko pričakujejo povečano število ljudi, ki bi radi oddali svoj podpis za delavske pravice. Zagotovili so eno okence in vrsta se je premikala počasi, nekaj ljudi je vrsto zapustilo. Razumljivo, ljudje nimajo časa po pol ure stati na upravni enoti za to, da lahko izvršijo svojo državljansko pravico. Prav tako se takšni zapleti na upravnih enotah v času mandata tega ministra vztrajno ponavljajo, tako med referendumom za vodo kot za redefinicijo posilstva po 'ja pomeni ja'. Za to ni opravičila. Gre za kršenje osnovne volivne pravice. In vsaj občutek je, da jo kršijo namenoma. Zahtevamo, da se pristojni minister za izrečeno spodaj opraviči in izjave umakne,« so še zapisali.