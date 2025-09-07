Panika na štajerski avtocesti: zagorel avto, proti Ljubljani je bila zaprta pot (FOTO)
Bralka nas je obvestila, da je okoli 11.45 med izvozoma Slovenska Bistrica jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani zagorel osebni avtomobil.
Avtocesta zaprta, obvoz po regionalni cesti
Po podatkih Promet.si so zaradi gorečega vozila zaprli štajersko avtocesto proti Ljubljani. Ob 12.30 so sporočili, da je avtocesta proti Ljubljani ponovno odprta, promet poteka po prehitevalnem pasu.
Za osebna vozila je bil urejen obvoz po regionalni cesti med Slovensko Bistrico in Celjem, kar pa je pomenilo daljšo pot in gnečo na lokalnih cestah.
Na kraj so nemudoma prispeli gasilci, ki so se lotili gašenja.
O morebitnih poškodovanih uradnih podatkov še ni, a prizor gorečega avtomobila je med vozniki povzročil neprijetnosti in zastoje.
Promet na enem najbolj obremenjenih odsekov v državi bo moten, dokler ne bo odstranjena posledica požara in vozila z vozišča. Voznikom svetujemo potrpežljivost in previdnost.
Ob delih na štajerski avtocesti večkilometrski zastoji
Ob delovnih zaporah na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri so nastali večkilometrski zastoji.
Na odseku med Slovenskimi Konjicami in Dramljami bo predvidoma do ponedeljka do 5. ure promet potekal po enem pasu v vsako smer. Zaprt je tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Med tednom bo promet ponovno urejen po dveh pasovih v vsako smer, navaja prometnoinformacijski center za državne ceste.
Na delu štajerske avtoceste med Šentjakobom in Domžalami v obe smeri ter med Krtino in Domžalami v smeri proti Ljubljani pa bo promet po enem pasu potekal predvidoma še danes do 20. ure. Zaprt je tudi izvoz Domžale proti Ljubljani. V smeri Ljubljane je kolona vozil trenutno dolga nekaj manj kot štiri kilometre, v smeri Celja pa dobra dva kilometra. Zamuda v smeri Ljubljane je okoli 15 minut, v smeri Celja okoli 10 minut.
Do zastoja je prišlo tudi na zahodni ljubljanski obvoznici pri priključku Brdo v smeri Kosez zaradi nesreče, zaradi katere je zaprt prehitevalni pas.
Vozila stojijo tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, kolona je trenutno dolga en kilometer.
Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled.
