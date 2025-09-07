Panika na štajerski avtocesti: zagorel avto, proti Ljubljani je bila zaprta pot (FOTO)

Bralka nas je obvestila, da je okoli 11.45 med izvozoma Slovenska Bistrica jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani zagorel osebni avtomobil.

FOTO: Promet.si

Avtocesta zaprta, obvoz po regionalni cesti

Po podatkih Promet.si so zaradi gorečega vozila zaprli štajersko avtocesto proti Ljubljani. Ob 12.30 so sporočili, da je avtocesta proti Ljubljani ponovno odprta, promet poteka po prehitevalnem pasu.

Za osebna vozila je bil urejen obvoz po regionalni cesti med Slovensko Bistrico in Celjem, kar pa je pomenilo daljšo pot in gnečo na lokalnih cestah.

Na kraj so nemudoma prispeli gasilci, ki so se lotili gašenja.

FOTO: Promet.si

O morebitnih poškodovanih uradnih podatkov še ni, a prizor gorečega avtomobila je med vozniki povzročil neprijetnosti in zastoje.

Promet na enem najbolj obremenjenih odsekov v državi bo moten, dokler ne bo odstranjena posledica požara in vozila z vozišča. Voznikom svetujemo potrpežljivost in previdnost.