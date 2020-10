Panika na slovenski šoli, skoraj polovica učiteljev v karanteni

Učitelji učijo vse predmete

Na Osnovni šoli Rogatec se zaradi novega koronavirusa srečujejo z velikimi težavami. Tam namreč manjka skoraj polovica učiteljev, deset jih je v karanteni, štirje pa imajo potrjeno okužbo, poroča portal Novi tednik . V karanteni so tudi štirje razredi učencev. Ravnateljicaje pouk reorganizirala tako, da zdaj tudi učenci Podružnične osnovne šole Donačka Gora obiskujejo centralno šolo.Ravnateljica je za omenjeni portal povedala, da imajo vsi zdravi učenci pouk v šoli. Vrnili so se tudi učenci drugega razreda, ki so imeli sprva odrejeno izobraževanje od doma. »Tak način dela se za zdrave otroke ni obnesel. Težave so namreč imeli starši, ki tako majhnih otrok samih ne bi mogli pustiti doma. Ker pa so otroci zdravi, starši niso bili upravičeni do odsotnosti z dela.«Virantova je dodala, da imajo velike težave pri zagotavljanju pouka, saj manjka kar polovica učiteljev. Učence prvega in drugega razreda podružnične šole ter drugega in četrtega razreda matične šole učijo učitelji, ki lahko prihajajo na delo. »Učitelji učijo vse predmete, s svojimi navodili jim pomagajo tisti učitelji, ki so v karanteni.«