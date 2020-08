Panika na Škofljici: evakuacija ljudi, ustavljen promet

Regijski center za obveščanje Ljubljana poroča, da so danes okoli 9. ure med opravljanjem zemeljskih del prebili plinsko cev glavnega plinovoda pri Žagi na Škofljici.



Po do zdaj zbranih obvestilih policije je pri izvajanju del na cesti voznik traktorja s prikolico pri vzvratni vožnji trčil v plinsko kapo, zaradi česar je začel uhajati zemeljski plin.



Posredovali so gasilci in policisti, ki so zavarovali kraj. Poškodbo je sanirala intervencijska služba Energetike Ljubljana.



Zaradi nevarnosti je bilo za nujno potreben čas evakuiranih okoli 30 oseb iz bližnjih stanovanjskih hiš, ustavljena pa sta bila tudi železniški in cestni promet, ki pa sta že sproščena. V dogodku ni bil nihče poškodovan, je sporočil Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.