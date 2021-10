Panika na Gorenjskem: čutili so odrevenelost nog in slabost ter bruhali

Iz združenja DrogArt so sporočili, da so na Gorenjskem v vzorcu, ki se je prodajal kot konoplja, zaznali sintetični kanabinoid ADB-butinaka. Uporabniki so poročali, da so ob uporabi nastopili naslednji nezaželeni učinki: občutki panike, odrevenelost rok, slabost, bruhanje.

ADB-butinaka je sintetični kanabinoid, ki je v zadnjem letu v različnih državah EU zelo pogost v vzorcih konoplje z nizko vsebnostjo THC. Z njim so povezane tudi številne zastrupitve. V literaturi so med neželenimi stranskimi učinki navedeni: hitra izguba zavesti, depresija dihanja (upočasnjeno dihanje, dihalni zastoj), epileptični napadi, krči, hiperemeza (pogosto bruhanje) vznemirjenost, delirij, psihotične epizode, agresivno in nasilno vedenje ter nenadna smrt.

Zdravstvena tveganja in dolgoročni učinki ADB-butinake niso dobro raziskani, a glede na trenutno znane informacije se uporaba sintetičnih kanabinoidov v celoti odsvetuje, saj pomeni nevarnost za zdravje.Še posebej nevarna je kombinacija z drogami ki delujejo depresivno na centralni živčni sistem, kot so npr. alkohol, opioidi, sedativi, hipnotiki. Tovrstne kombinacije lahko privedejo do smrtno nevarnih zastrupitev.