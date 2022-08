Panika na Bohinjskem jezeru, izginila plavalka

Danes ob 13.33 je bila na Bohinjskem jezeru pogrešana plavalka. Uprava za zaščito in reševanje poroča, da se plavalka ni pojavila na dogovorjenem mestu več kot eno uro.

Gasilci PGD Bohinjska Bistrica in Bled, pripadniki CZ za reševanje na in iz vode Bohinj ter PRS Bled so pregledali območje Bohinjskega jezera, kjer so osebo našli in jo pospremili do obale. Oseba je bila nepoškodovana, so še dodali.