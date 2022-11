Panika med slovenskimi pacienti, številne so kar čez noč izbrisali (VIDEO)

Slovenijo pretresa še ena afera v zdravstvu. Pacienti, ki so jim bili kontrolni pregledi iz opravičljivih razlogov preloženi, so bili oktobra letos izbrisani s čakalnih seznamov, poroča delo.si. Na problem so Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije opozorili v ZD Idrija, kjer so do zdaj odkrili enajst izbrisanih pacientov.

Medicinska sestra v pulmološki ambulanti idrijskega zdravstvenega doma je 24. oktobra ugotovila, da je iz čakalne knjige izginilo več pacientov. Podobno se je zgodilo v tamkajšnjem dispanzerju za mentalno zdravje. Izbrisanim je bilo skupno, da so bili naročeni na kontrolne preglede, katerih termin je bil, zaradi odsotnosti zdravnika ali drugega opravičljivega razloga, preložen. Da je več naročenih pacientov izginilo s seznamov, ugotavljajo tudi v zdravstvenih ustanovah v Celju in Brežicah, poroča MMC.

Kaj pravijo na ministrstvu?

Ministrstvo za zdravje je po poročanju Dela konec septembra izvajalce obvestilo, da bo v sistemu eNaročanje od 10. oktobra 2022 spet vklopljena storitev »preverjanje veljavnosti neizkoriščenih napotnic in njihov preklic po 30 dneh«. Navedena storitev je bila izklopljena od 23. marca 2020 zaradi epidemije covida-19, povzroči pa samodejen preklic napotnice, če se pacient ne oglasi na termin in v roku 30 dni ne posreduje objektivnega razloga za neprihod.

»Ker se med 10. in 19. oktobrom ni oglasil nihče iz zdravstvenih zavodov, da se v lokalnih sistemih dogaja karkoli narobe, je bil 24. oktobra servis ponovno uveljavljen in je nato dejansko začel delovati 1. novembra,« so pojasnili na ministrstvu za zdravje.

Pred medije tudi Bešič Loredan

Kaj se je zgodilo, sta na novinarski konferenci pojasnila minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in v. d. direktorja direktorata za digitalizacijo v zdravstvu Alenka Kolar.

Kolarjeva je uvodoma pojasnila, da se mora pacient v roku 30 dni opravičiti, če ne pride na termin v zdravstveno ustanovo, sicer ga odstranijo s čakalnega seznama. Za lažje razumevanje je opisala več različnih poti pacienta do zdravnika. »Pacient najprej dobi napotnico. S tem dobi termin, ta pa ima posebno številko. Govorimo o fiksnih terminih.« Pacient lahko na ta termin pride, nato izvajalec to potrdi v e-naročanju, da je bil termin opravljen in je vse v redu. Druga možnost je, da pacient pride na termin, izvajalec opravi svojo nalogo, a informacijsko ne označi, da je človek zares prišel na pregled. V informacijskem sistemu je treba namreč to potrditi. Tretja možnost je, da pacient ne pride na termin in se ob tem ne opraviči. V tem primeru ga sistem v 30 dneh izbriše s čakalnega seznama.

Če en termin ni bil pravilno prestavljen, se izbrišejo vsi

»Potem imamo pa še dve kritični poti. To je, ko pacient javi, da ne more priti na dogovorjeni termi, ga pravočasno odpove in prosi, da ga prenaročijo,« pravi Kolarjeva. Takrat pa lahko po njenih besedah pride do napake – bodisi človeške bodisi v informacijskem sistemu. Identifikacijska številka termina pacienta se mora namreč prestaviti v prihodnost. Če izvajalec naredi novo številko, stare pa ne prestavi oziroma ji ne določi ustreznega statusa, je v informacijskem sistemu potem zabeleženo, da pacient na termin ni prišel. Problem nastane tudi, ko imajo trajne napotnice z več termini. Zakon namreč pravi, da ko en termin ni bil pravilno odjavljen oziroma bil prestavljen v prihodnost, se avtomatično zbrišejo vsi termini na tej napotni listini.

249.000 odpovedi zaradi koronske krize

Sistem je od leta 2020 oziroma v dve in pol leta izbrisal več kot 420.000 terminov. 294.000 pacientom so bila zaradi koronske krize odpovedana naročila. Od teh je 5977 napotnic z enim ali več terminov v prihodnosti. Največkrat odpovedana storitev je po besedah Kolarjeve rentgen prsnega koša. Za primer v Idriji je dejala, da mora za omenjenih 11 pacientov, ki so izginili s čakalnega seznama, izvajalec preveriti, zakaj je bilo to v sistemu napačno zabeleženo oziroma kje je prišlo do napake. Pristojne je pozvala, naj ne kažejo samo s prstom na druge, temveč tudi pri sebi preverijo, kaj so naredili narobe oziroma česa morda ne znajo.