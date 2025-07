Pametni promet prihaja v Ljubljano: Dars uvaja samodejno prilagajanje hitrosti

Dars na avtocestnih vpadnicah proti ljubljanskemu obroču in na obroču samem uvaja dinamično upravljanje hitrosti, s katerim želi zmanjšati zastoje. Sistem, ki že deluje na štajerskem kraku, v celoti pa naj bi do konca julija, temelji na samodejnem pravočasnem zniževanju najvišje dovoljene hitrosti, kar omogoča večjo pretočnost prometa.

Sistem po Darsovih pojasnilih temelji na merilnih napravah, ki na različnih odsekih avtocestnega omrežja in ljubljanske obvoznice stalno spremljajo gostoto prometa. Na podlagi teh podatkov samodejno izbira optimalne ukrepe, kar v praksi med drugim pomeni, da na digitalnih prikazovalnikih sproti spreminja najvišjo dovoljeno hitrost vožnje.

V ta namen so na Darsu digitalne prikazovalnike namestili na 53 novih lokacijah. Prilagajanje omejitev hitrosti je sprva potekalo ročno, junija pa so začeli uvajati samodejni sistem. Ta že deluje na štajerski avtocestni vpadnici proti Ljubljani, do sredine julija naj bi na ljubljanskem avtocestnem obroču, do konca julija pa na vseh štirih vpadnicah in obroču.

Preprečevanje fantomskih zastojev

Kot poudarjajo na Darsu, je za preprečevanje tako imenovanih fantomskih zastojev, ki nastanejo zaradi prevelike hitrosti vožnje in prekratke varnostne razdalje, zelo pomembno, na katerem cestnem odseku se začne omejevati hitrost. Na štajerskem kraku bo to od Lukovice, na primorskem od Vrhnike, na dolenjskem od Grosupljega, na gorenjskem kraku pa od Vodic.

Na Darsu pripravljajo tudi druge ukrepe za zmanjšanje prometnih zastojev. FOTO: Dejan Javornik

Izkušnje iz tujine kažejo, da takšno dinamično upravljanje hitrosti pretočnost prometa poveča za tri do pet odstotkov. Sistem sicer temelji na zaupanju v voznike, da bodo spoštovali omejitve hitrosti.

V ta namen bo uvedbo sistema spremljala komunikacijska kampanja s sloganom »umirjeno pridemo hitreje«. Na Darsu želijo z njo med drugim poudariti, da počasnejše vožnje ne gre enačiti s počasno, saj umirjen promet na koncu pomeni hitrejši prihod na cilj.

Poleti manj domačega prometa

Kot je v današnji izjavi za medije v Ljubljani povedal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič, bodo sistem v primeru dobrih rezultatov poskušali uvesti tudi na območjih nekaterih avtocestnih delovišč. »Petodstotno povečanje pretočnosti se morda sliši zelo malo, vendar bo pretočnost večja v več kot polovici primerov prometnih zastojev. Upam, da se bo projekt kmalu splačal,« je dejal.

Izkušnje iz tujine kažejo, da dinamično upravljanje hitrosti pretočnost prometa poveča za tri do pet odstotkov. Simbolična fotografija. FOTO: Dars

Veliko po njegovih besedah stavijo na obveščanje in ozaveščanje voznikov, verjetno pa bodo potrebovali tudi pomoč policije. »Po naših izkušnjah se nekateri vozniki odzovejo samo v primeru, da so najprej kaznovani,« je pojasnil.

Ob tem je znova zanikal očitke, da se Dars del na avtocestnem omrežju loteva nepremišljeno. Kot je pojasnil, vsi statistični podatki kažejo, da je v poletnih mesecih na cestah bistveno manj domačega prometa, zato so dela v poletnem času vsekakor smiselna.

Na Darsu si ob tem še naprej prizadevajo za čim hitrejši začetek širitve štajerske in primorske avtoceste pred Ljubljano, pripravljajo pa tudi nekatere druge ukrepe za zmanjšanje prometnih zastojev. Predstavili jih bodo do konca tega leta, je dodal.