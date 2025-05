Pametneje. Hitreje. Varneje. Galaxy S25 je prihodnost v tvoji dlani

Ko vse te vloge združimo v eno napravo, pričakujemo, da bo delovala hitro, brezhibno in zanesljivo. Serija Galaxy S25 to ne le izpolni, temveč nadgradi – z umetno inteligenco, varnostjo nove generacije in zmogljivostjo, ki se odziva na tempo tvojega življenja.

Umetna inteligenca, ki se prilagaja tebi

Serija Galaxy S25 temelji na zmogljivem sistemu umetne inteligence, ki ne prepoznava le ukazov, temveč tudi kontekst. Na začetku dneva vam kratki povzetek (Now Brief) postreže povzetek, ki ga ustvari glede na vaše navade – od vremena in koledarja do priporočil, kdaj se odpraviti na pot.

FOTO: Samsung

Z orodno vrstico Now Bar dobite informacije tam, kjer jih potrebujete, na zaklenjenem zaslonu, brez preklapljanja med aplikacijami. S funkcijo iskanje z obkroževanjem (Circle to Search) pa z obkroženjem slike, imena izdelka ali stavka dobite takojšen rezultat. Pametno, hitro in brez prekinitve dela.

Izbira AI (AI Select) še dodatno poenostavi uporabniško izkušnjo – prepozna, kaj je pomembno na zaslonu, in predlaga naslednje korake. Vse to se dogaja tekoče in brez prekinitev, saj telefon razume, da čas šteje.

FOTO: Samsung

Nova raven zmogljivosti

Galaxy S25 je opremljen s čipom Snapdragon 8 Elite for Galaxy, ki je prilagojen posebej za naprave Samsung. To pomeni do 40 % boljšo zmogljivost NPU, 37 % hitrejši CPU in 30 % močnejši GPU v primerjavi s prejšnjo generacijo.

Takojšnje nalaganje aplikacij, izjemno gladko delovanje pri večopravilnosti in neverjetno hitra obdelava fotografij in videov omogočajo, da delate hitreje in bolj učinkovito.

Optimiziran sistem hlajenja z novo termalno plastjo zagotavlja, da naprava ostane hladna tudi pri igranju iger, urejanju 4K videoposnetkov ali dolgih klicih. S super hitrim polnjenjem ste pripravljeni v nekaj minutah.

FOTO: Samsung

Prihodnost varnosti je zdaj

Vse več funkcij pomeni tudi vse več občutljivih podatkov. Galaxy S25 to razume in postavlja varnost na prvo mesto. Knox Vault zagotavlja, da so najbolj občutljivi podatki, gesla, biometrični zapisi, bančni podatki ločeni in šifrirani, nedostopni za aplikacije ali morebitne napade.

Prvič se uvaja tudi postkvantna zaščita, odporna proti prihodnjim kibernetskim grožnjam, ki jih bo omogočilo kvantno računalništvo. Varen način Wi-Fi (Secure Wi-Fi) skrbi, da lahko varno dostopate do spletnih storitev tudi v javnih omrežjih.

FOTO: Samsung

S pogonom za osebne podatke (Personal Data Engine) se tvoja uporaba analizira izključno na napravi. Galaxy S25 ne pošilja podatkov v oblak, ne deli z drugimi, ne zbira brez uporabnikove vednosti – popoln nadzor ostane v vaših rokah.

V svetu, kjer je vsakdan vedno bolj digitalen in povezan, serija Galaxy S25 ponuja izkušnjo, ki ni več omejena na funkcionalnosti, temveč temelji na razumevanju. Je hitra, odzivna in intuitivna. Je varna, ker podatke obravnava z odgovornostjo. In je pametna – ne zato, ker zna veliko, temveč zato, ker zna ravnati točno tako, kot si želimo.

FOTO: Samsung

Try Galaxy: povabilo k odkrivanju

Za tiste, ki želijo izkusiti moč Galaxy AI, Samsung ponuja rešitev z aplikacijo Try Galaxy. Aplikacija omogoča uporabnikom, da na svojih obstoječih napravah preizkusijo ključne funkcije Galaxy AI, ki oblikujejo prihodnost mobilne tehnologije.

Izkoristi ekskluzivno ponudbo ob telefonu iz serije Samsung Galaxy S25 in uživaj ob 6 mesecih brezplačne uporabe storitve Gemini Advanced in 2 TB prostora za shranjevanje podatkov v oblaku – vse popolnoma brezplačno.

Naročnik oglasne vsebine je Samsung