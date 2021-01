Pametna ptičja hišica podira rekorde

Za male in velike ljubitelje ptic

Projekt pametne ptičje hišice oziroma krmilnice Bird Buddy, za katerim stoji pretežno slovenska podjetniška ekipa, nadaljuje rekordni pohod na globalni spletni platformi za množično financiranje kickstarter. Do zdaj so prepričali že več kot 14.000 podpornikov, s pomočjo katerih so zbrali približno 2,5 milijona evrov sredstev. Kampanjo naj bi končali 14. januarja 2021, kar je razvidno na spletni strani projekta.Za osnovni cilj so si postavili zbrati 50.000 evrov. »Dosegli smo ga v prvih 20 minutah, v malo več kot 24 urah pa smo zbrali že več kot pol milijona,« je za STA povedal, eden od soustanoviteljev projekta. »Pričakovali smo uspešen zagon, a obseg zanimanja nas je vseeno presenetil.« Poleg njega sta soustanovitelja še slovenski razvijalecin ameriški industrijski oblikovalec, ki se je mednarodno uveljavil s svojo vlogo pri projektu Google Chromecast.Pametna ptičja hišica Bird Buddy je zares nekaj posebnega, zato niti ni presenetljivo zanimanje številnih podpornikov z vseh koncev sveta. Osnovni komplet zajema sodobno zasnovano ptičjo hišico s posodo za hrano in snemljivim modulom, ki vključuje vgrajeno videokamero z mikrofonom in senzorjem za zaznavanje gibanja.In kako deluje? Omenjeni senzor zazna prihod ptice na krmilnico in o tem prek brezžične povezave in mobilne aplikacije obvesti lastnika. Uporabnik lahko s pomočjo aplikacije naredi fotografijo ptice, medtem ko ta pridno zoba svojo hrano.A to še ni vse, saj boste s pomočjo pametne hišice dobili dodatne informacije. Aplikacija namreč prepozna vrsto ptice, uporabniku omogoča urejanje in deljenje fotografij ptic, ponuja mu celo nasvete o primerni hrani za posamezne vrste. Z vgrajenim mikrofonom jih prepozna tudi po njihovem oglašanju.Na spletni strani kickstarter še izvemo, da bodo po načrtu proizvodnjo ptičjih hišic začeli sredi leta 2021, podpornikom pa jih bodo začeli dobavljati predvidoma septembra. Pametna ptičja hišica Bird Buddy je po obsegu zbranih sredstev doslej najuspešnejši slovenski projekt na platformi. Če bi radi opazovali ptice, jih nakrmili in posneli, lahko za izdelek prispevate 139 evrov oziroma 165 ameriških dolarjev.Zdi se, da mladi slovenski podjetniki v zadnjem času vse bolj uporabljajo spletno platformo kickstarter, ki lahko postane izjemno pomembna odskočna deska pri uveljavljanju izdelkov na domačem tržišču in na tujih. Slovenska ekipa Goat Story se ne poteguje prvič za naklonjenost kupcev oziroma podpornikov.Zgodba blagovne znamke Goat story se je začela leta 2014, ko je ekipa na kickstarterju predstavila kavno skodelico v obliki kozjega roga Goat Mug, za katero so zbrali 458.000 dolarjev. Uspeh so ponovili leta 2016 z novim izdelkom, kavomatom Gina, za katerega so zbrali nekaj več kot 500.000 dolarjev.Zdaj znova navdušujejo ljubitelje kave. Gre namreč za nov produkt, mlinček za kavo Arco. Na platformi za množično financiranje so do zdaj našteli že 1900 podpornikov, zbrali pa so že skoraj 550.000 evrov. Cilj je bil zbrati 50.000 evrov. Če imate radi sveže mleto kavo, lahko o mlinčku Arco razmišljate še slabih 30 dni.Tudi tokrat gre za svojevrstno posebnost, ki bo razveselila kavoljubce. Po navedbah ekipe z novim izdelkom premoščajo razkorak med razkošjem električnih mlinčkov in vrhunsko kakovostjo mletja, ki jo omogočajo ročni mlinčki. Arco je namreč mlinček za kavo po sistemu dva v enem, saj omogoča ročno mletje, nastavek pa je mogoče vtakniti tudi v osnovno električno enoto, ki melje strojno.Zaradi kakovosti mletja, ki jo omogoča Arco, je kava okusnejša in kakovostnejša, pri mletju pa tudi ni ostanka zrn. Kar 120 različnih nastavitev uporabnikom omogoča, da jo prilagodijo svojim željam, zmleti pa je je mogoče do 50 gramov naenkrat. Mlinček se povsem prilega aparatu za ekspreso.In kako so slovenski podjetniki doslej izkoristili platformo? Najuspešnejša slovenska kampanja doslej je bilo električno kolo Flykly, s katerim so njegovi avtorji zbrali nekaj več kot 700.000 dolarjev. Sledijo lebdeči gramofon Mag-Lev (552.000 dolarjev), kavomat Gina blagovne znamke Goat Story (502.000 dolarjev), kavni lonček Goat Mug iste blagovne znamke (458.000 dolarjev) in električni skiro Smart Ped blagovne znamke Flykly (385.000 dolarjev).