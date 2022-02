Pahorjeva delegacija doživela šok na letališču: pilot jim ni dovolil na letalo

Slovenska delegacija, ki je na Portugalskem spremljala predsednika države Boruta Pahorja je ob koncu obiska države doživela pravi šok. Pilot portugalskega letalskega prevoznika TAP je delegaciji preprečil vkrcanje na letalo, ko se je Pahor po koncu obiska na Portugalskem vračal domov. Po zapletu je je morala portugalska vlada za slovensko delegacijo najeti zasebno letalo in za prevoz odšteti 40 tisoč evrov.

Po poročanju portugalskega častnika Correio de Manha, ki ga povzema 24ur, je Pahorjeva delegacija, ki je štela 15 oseb, po prijavi na let rahlo zamujala, pilot letalskega prevoznika pa se je odločil, da jim ne dovoli vkrcanja na letalo.

V Pahorjevem uradu so po poročanju 24ur pojasnili, da je na uradnih obiskih za izvedbo celotnega programa pristojen gostitelj. »Slovenska delegacija se je držala navodil in časovnice, ki so jo predlagali gostitelji. Ti so tudi skrbeli za varovanje in protokol. Zaplet, ki se je zgodil na letališču z letalom družbe TAP, je očitno osupnil portugalski protokol, in ga je vodja Protokola Portugalske poskušala rešiti na kraju samem, medtem ko je slovenska delegacija čakala v avtobusu pred letalom, a se, kot je bilo razumeti, pilot ni dal prepričati.«

Dodajali so še, da jim ni dovolil vkrcanja, čeprav je bilo letalo še vedno bilo parkirano in da je imelo na koncu zamudo zato, ker je bila prtljaga delegacije že na letalu in so jo morali odstraniti. Portugalci so nato Pahorju in ožjim sodelavcem organizirali prevoz domov in za zasebno letalo odšteli 40 tisočakov. Ostali so se domov vrnili s kasnejšim letom.

Na incident so se odzvali tudi pri letalskem prevozniku. Zapisali so, da obžalujejo neprijetnosti, ki jih je povzročila situacija in dodali, da so se v vseh fazah postopka upoštevala veljavna pravila in zakonodaja,