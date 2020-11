Pahorja obtožujejo, da je zaigral cepljenje. Pa ga je res?

Borut Pahor. FOTO: posnetek zaslona

Predsednik državese je pred dnevi na instagramu pohvalil, da se je tudi letos, tako kot vsako leto, cepil proti gripi.»Pomaga. Ali ste kdaj slišali, da sem kaj zbolel? Nikoli. Zato sem zelo vesel vzpodbudnik novic za cepivo proti covid-19,« je zapisal in dodal fotografijo s cepljenja in s tem sprožil nov val teorij zarot.Na spletu so se namreč pojavili zapisi, da se Pahor pravzaprav sploh ni cepil in da je ob njegovo ramo zgolj prislonjena injekcija brez igle. »Vsaka igla ima nastavek. Tu je zgolj prazna brizga in vakuum – brez igle,« se glasi zapis.Ali to drži, smo preverili tudi v kabinetu predsednika republike, kjer so na kratko odgovorili, da je predsednik bil cepljen.Sicer pa se ne bi zgodilo prvič, da bi kak državnik zaigral cepljenje in se zgolj nastavil fotografskim objektivom. Spomladi je pred kamerami simulirala cepljenje avstralska političarka. Ko je sestra odmaknila iglo, je bilo videti, da je na injekciji še vedno zaščita za iglo.