Pahor z italijanskim kolegom pri Bazovici: Obrniti nov list skupne prihodnosti (FOTO)

Narodni dom v Trstu nazaj manjšini

Izdajalec

Na mejnem prehodu Fernetiči so se pred poklonom predsednika republike Boruta Pahorja pri bazoviški fojbi zbrali protestniki, ki temu obisku nasprotujejo. Nosijo tudi transparente, med drugim z napisom Izdajalec. Po ocenah poročevalke STA se je na Fernetičih zbralo okoli 30 protestnikov.



V Drevoredu XX. septembra v Trstu so se po pisanju Primorskega dnevnika zbrali pripadniki desničarskega gibanja CasaPound, ki vrnitvi Narodnega doma nasprotujejo.

Mattarella in Pahor pri fojbi. FOTO: Jože Suhadolnik

Bazovica. FOTO: Jože Suhadolnik

Predsednika Slovenije in Italije,in, sta pri Bazovici položila venca k spominskemu obeležju na bazoviški fojbi, zatem pa še k spomeniku bazoviškim junakom. Ob poklonu pred obema spominskima obeležjema sta se predsednika obeh držav prijela za roke. Pahor je ob tem zapisal na twiterju: »S tem skupnim pietetnim dejanjem želita predsednika v evropskem duhu in ob medsebojnem spoštovanju obrniti nov list skupne prihodnosti obeh narodov.«V Trstu bo ob navzočnosti obeh predsednikov in več ministrov obeh držav danes, ob 100. obletnici požiga Narodnega doma, podpisan dokument, s katerim bo ta znova formalno prešel v last slovenske manjšine. Sam proces vračanja bo po pričakovanjih trajal več let. Vrnitev Narodnega doma slovenska stran označuje za simbolno dejanje sprave v evropskem duhu, pomembno za prihodnje odnose med Slovenijo in Italijo.Člani italijanskih fašističnih in nacionalističnih skupin so 13. julija 1920 napadli in požgali Narodni dom. Še isti dan so se znesli tudi nad 21 drugimi slovenskimi in slovanskimi ustanovami v Trstu.Pahor in Mattarella bosta sicer danes Narodni dom tudi skupaj obiskala in se vpisala v zlato knjigo. Tržaškemu pisatelju, ki je bil kot otrok priča požaru, pa bosta izročila najvišji državni odlikovanji obeh držav.