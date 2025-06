Pahor s to izjavo pri Možini na TVS razburil, ministrica Vrečko uporabila te ostre besede

»Jaz tega, kar se dogaja v Gazi, ne bi ocenil za genocid.« To je izjava nekdanjega predsednika republike Boruta Pahorja v pogovoru z Jožetom Možino na Televiziji Slovenija, ki je vzdignila ogromno prahu. Pahor je sicer pojasnil, kaj je mislil s tem: »Torej vsi smo zgroženi nad nesorazmernostjo ukrepov, ki jih izraelska vlada izvaja za to, da bi opravila s Hamasom. Pozabljamo, da ta Hamas še vedno zadržuje nedolžne izraelske talce … In še vedno ni pripravljen izpustiti nedolžnih žrtev. Zato pa seveda palestinsko ljudstvo v Gazi plačuje strahovito in nesorazmerno ceno. Absolutno. To ravnanje obsojam.«

Ministrica nad Pahorja, uporabila ostre besede

Odzivi na Pahorjevo izjavo so bili takojšnji.

Tako je denimo ministrica za kulturo Asta Vrečko sporočila: »Bivši predsednik Borut Pahor je v intervjuju z Jožetom Možino na Televiziji Slovenija dejal, da tega, kar se dogaja v Gazi, ne bi poimenoval genocid. Kljub mnogim političnim razlikam in drugim zadržkom ob delovanju nekdanjega predsednika v njegovih številnih političnih funkcijah ne bi nikoli rekla, da bi bil pripravljen na primer zanikati genocid v Srebrenici. Žal mi je, da bodisi zaradi večnega iskanja čim širše politične všečnosti bodisi spremembe stališč ne more več jasno obsoditi tega, kar se dogaja pred našimi očmi v svetu danes, čeprav bi nemara kot bivši politik to naredil še lažje. Gospod Pahor, v Gazi se dogaja genocid. O tem žal ni več dvoma, nobeno razumevanje in leporečenje ne moreta teh najstrašnejših zločinov upravičiti, pa če še tako obračate besede. Umirajo dojenčki, otroci, ženske, cele družine in generacije. Izginja narod. Na srečo je Slovenija na pravi strani zgodovine. Ta pa bo sodila tudi vaše besede.«

Pahor manipulira, da bi opravičil izraelsko stran?

Boris Vezjak, slovenski filozof, družbeni kritik in publicist, pa je dodal še, da »Pahor izvaja zvijačo, ki ji v argumentaciji pravimo non sequitur(ne sledi): iz ugrabitve izraelskih talcev pač ne sledi, da se v Gazi ne bi izvajal genocid. Takšno dejstvo ugrabitve tudi ni pravno relevantna okoliščina. Če se v nekem oboroženem konfliktu, in še ta je zelo enostranski, pojavi motiv ugrabitve kot razlog »povračilnih ukrepov«, ne moremo kar reči, da se genocid ne izvaja, pa četudi bi obstajale kršitve prava na palestinski strani.

Povedalo še drugače: tudi če Hamas zadržuje talce, kar je lahko neetično, to ni relevantno za vprašanje, ali druga stran izvaja genocid. V definiciji genocida tudi ni pogoja, da bi druga stran morala biti vojaško »nedolžna« – razen tega se argument, da Hamas uporablja palestinsko ljudstvo za ščit, nenehno uporablja v izraelski propagandi, da bi se legitimiralo zločine.

Zato lahko upravičeno sumimo, da Pahor z uvajanjem fines znotraj pravne terminologije zgolj manipulira in zganja moralni relativizem, da bi opravičil izraelsko stran. Če zganja moralni relativizem na truplih nedolžnih otrok, pa najbrž česa bolj moralno zavržnega v življenju skoraj ni mogoče storiti. In o tem bi se morali resno pogovarjati, sploh zato, ker nam bo že jutri na družbenih omrežjih znova serviral svojo novo norčijo.«

No, podpredsednik SD Luka Goršek pa se je na Pahorjeve besede o (ne)genocidu odzval tako, da je objavil, kaj pomeni beseda genocid ...