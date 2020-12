Pahor ob dnevu samostojnosti: Naj bo politika za zgled

Predsednik republike Borut Pahor je ob dnevu samostojnosti in enotnosti v nagovoru državljanom iz predsedniške palače sporočil, da prihodnje leto pričakuje z optimizmom. Znova pa je pozval k sodelovanju na političnem parketu. Moč sodelovanja, ki jo je imela politika pred 30 leti, obstaja tudi danes, samo treba ji je dati priložnost. Spomnil je na dogodke pred 30 leti, ko je predsednik tedanje skupščine France Bučar razglasil rezultate plebiscita in ugotovil, da je Slovenija samostojna in neodvisna država. Takrat si nihče ni mogel misliti, kaj se bo zgodilo v letu po tem, je dejal predsednik. »Smo pa vedeli, da si lahko zaupamo, da sodelujemo, da bomo v takem načinu našli odgovore na vsa vprašanja. In smo tudi jih.«



Sodelovanje politike je bilo po njegovih besedah torej tisto, ki je v tistih turbulentnih časih dajalo moč slovenskemu ljudstvu, da je šlo skozi težke čase. Kljub razlikam in kreganjem v politiki, je slednja namreč v najbolj usodnem trenutku leta 1990 spoznala, da lahko vodi narod naprej samo, če poskuša te razlike minimizirati, če zgradi čez njih most in sodeluje. To je po njegovih navedbah tudi storila, ko je 6. decembra 1990 podpisala sporazum o skupnem nastopu na plebiscitu. In to si želi za slovensko politiko tudi v prihajajočem letu. Spomnil je namreč, da se končuje leto, ki je bilo za marsikoga grenko in zahtevno, mnoge je pahnilo v tesnobo, mnogi so izgubili življenje. »Borili smo se, kolikor je bilo mogoče,« meni Pahor, prepričan pa je, da bi nam šlo še bolje, če bi bilo več sodelovanja. Ostale bodo gospodarske in socialne stiske Pahor pravi, da vstopamo v novo leto, ki bi lahko bilo čudovito, in da smo dobili prvo pošiljko cepiva, ki bo naredilo konec zdravstvenemu delu krize, »a bodo ostale gospodarske in socialne stiske, v polovici prihodnjega leta bomo predsedovali Svetu EU. Ali ni to dovolj velik razlog, da politika na prehodu leta ugotovi, da ljudje potrebujejo enotnejšo politiko, ki je sposobna sodelovati ob vseh razlikah, ki vladajo med nami?« Po njegovem večina v Sloveniji želi, da bi »dva tabora, ki sta postala prevladujoča in sta si šla bolj vsak sebi, kot bi si želeli, bolj sodelujeta med seboj, da najdeta mostove in prav skozi to enotnost in sodelovanje dasta voditeljsko moč, samozavest in tudi ponos, ki ga potrebujemo, da bi se prebili skozi te zahtevne čase. Naj bo politika za zgled, naj na začetku leta poskuša doseči dogovore, sporazume, sodelovanje, ki bo dalo ljudem pravi vtis, da se rojeva nova moč v prihodnjem letu.«



Predsednik je prepričan, da zdaj potrebujemo politično voljo in znanje ter kompromisno pot, ki pelje naprej. Na koncu je spomnil na izrek, ki velja tudi za slovenski narod: enotni obstanemo, razklani propademo. »Bodimo torej danes, ko se spominjamo 30. obletnice razglasitve rezultatov plebiscita, tudi nekoliko vzneseni ob vseh skrbeh.«