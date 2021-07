Pahor kritičen do Hojsa: Najti mora način, da se opraviči

Meni, da bi se moral vzdržati

Borut Pahor, predsednik republike. FOTO: RTV Slovenija



Upa, da ne bo rekel vsega, kar misli

Predsednik republikeocenjuje, da je bila izjava ministra za notranje zadeveo svinjah nevredna položaja, ki ga minister zaseda. Po njegovih besedah mora Hojs poiskati način, da se opraviči. Pahor si ob tem želi tudi pazljivosti premierjav torek v Evropskem parlamentu.Predsednik Pahor se je na petkovo izjavo ministra Hojsa na brifingu za bruseljske novinarje, da bi lahko kot svinjo morda označil višjega predstavnika v evropski birokraciji, odzval danes v izjavi za medije ob robu vseslovenskega srečanja pod Najevsko lipo. Kot je poudaril, so se zlasti politiki in javne osebnosti dolžni vzdržati besed, ki bi jih kdo razumel kot žaljive. Pri Hojsovi izjavi gre po njegovem mnenju za besede, nevredne nekoga, ki zavzema tako visok položaj.»Zlasti ko govori ne le v svojem imenu, v imenu vlade in naše države, ampak tudi v imenu Sveta EU, mora biti toliko bolj pazljiv, kaj in kako reče, da to ne bo naletelo na neko nerazumevanje. Ni treba, da se strinjamo, da pove stališče, ki je nujno za vse sprejemljivo, mora pa biti izrečeno spoštljivo,« je poudaril Pahor.Predsednik republike je ob tem izrazil tudi upanje, da se bo predsednik vlade Janez Janša v torek, ko bo nagovoril Evropski parlament in odgovarjal na vprašanja evropskih poslancev, znal upreti skušnjavi, da ne bo »rekel vsega, kar misli, na način, kot bi si morda želel, in da se bo zavedal, da bo vse, kar bo povedal, povedal v imenu Slovenije«.»Pri tem mora biti pazljiv. Ne želim dajati nasvetov, ampak želim si, da bi se v torek dobro izšlo,« je dejal Pahor. Janšev nastop v Evropskem parlamentu je po njegovem po začetku slovenskega predsedovanja Svetu EU odločilen dan, da Slovenija kot pošten posrednik, kar je vloga predsedujoče države, na svojo stran dobi parlament.»Parlament je težko pridobiti. Treba je biti precej spreten in predsednik vlade zna biti spreten. Gre za vprašanje, ali hoče biti v torek dovolj spreten, da pridobimo avtoriteto za vodenje Sveta v tako zahtevnih dosjejih,« je dodal Pahor.Notranji minister Hojs je v petek na brifingu za bruseljske novinarje ob začetku predsedovanja Svetu EU povzročil zmedo z izjavo, da bi lahko kot svinjo morda označil višjega predstavnika v evropski birokraciji. Novinarji so posumili, da s tem misli podpredsednika Evropske komisije, a je Hojs to kasneje zanikal.