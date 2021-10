Pahor: Janša je dostikrat oster in surov, včasih tudi žaljiv

Predsednik republike Borut Pahor se je v pogovoru za N1 odzval tudi na očitke, da premalokrat javno komentira aktualno dogajanje v državi in družbi. Prepričan je, da je v preteklosti morda povedal še preveč. »Za nazaj bi se kakšne izjave vzdržal. Ne dajem jih preveč, a morda še vedno prepogosto. Naloga predsednika je, da je v komentarjih zelo zadržan, da se oglasi redko in takrat premišljeno.«

Pahor je spregovoril tudi o odnosu s premierjem Janezom Janšo. »Vlada, zlasti predsednik vlade, s katerim sicer dobro sodelujeva, je v komunikaciji dostikrat nepotrebno oster, surov, mestoma zame tudi žaljiv. Ampak on tega ne vidi tako, jaz pa. Mislim, da bi se moral vzdržati izjav ali ravnanj, ki bi jih lahko kdo razumel za neprimerne ali žaljive. Tej skušnjavi bi se lahko izognil, pa se žal ne, kljub temu da sva se o tem velikokrat posvetovala.«

Pahor meni, da to daje ton javni razpravi, ki pa ga po njegovem mnenju večkrat hitro in nekritično prevzema tudi opozicija. »In tukaj smo se znašli v situaciji, ko vidimo dva tabora, ki imata precej radikalen diskurz, ki je zelo izključujoč,« je še dodal.

Pahor se z nekaterimi potezami vlade ne strinja

Predsednik je v pogovoru dejal tudi, da se z vladno politiko do financiranja STA ne strinja. »Prav tako se mi je zdela odločitev vlade pri zavrnitvi postopka imenovanja dveh delegiranih tožilcev neverodostojna in me ni prepričala. Ni bila utemeljena. Mislim, da tudi ni utemeljena v pravnem redu. Seveda, vlada bo morala odločiti, kako naprej.«

Pahor po drugi strani poudarja, da je bil pri odgovornih ves čas prisoten iskren napor, da bi čim prej, čim bolj pošteno, čim bolj zakonito upravljali krizo. Hkrati dodaja, da pa se je ta tolikokrat spreminjala, tudi ravnanje primerljivih držav je bilo mestoma različno, da je to pač odprlo neke dileme, s katerimi se nismo soočali nikoli prej.