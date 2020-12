Pahor ga je pomilostil

Predsednik republikeje podpisal ukaz o pomilostitvi. Kot so pojasnili v Pahorjevem uradu, je obsojeni že več kot pet let iz utemeljenih razlogov na prekinitvi prestajanja zaporne kazni, pričakovati pa je, da prestajanje kazni tudi v prihodnje ne bo mogoče.Pomilostitev je akt milosti, ki ga izda predsednik republike in se uporablja restriktivno in zgolj v izjemnih primerih, so zapisali v uradu. Gre za primere, ko so na strani storilca podane nove okoliščine, ki nastanejo, potem ko je kazen že izrečena in sodba že pravnomočna, zaradi teh novih okoliščin pa prestajanje kazni zapora ne bi bilo več v skladu z načelom humanosti. Tako je bilo po njihovih navedbah tudi v konkretnem primeru.Obsojeni je namreč že pet let na prekinitvi zaporne kazni. Iz dokumentacije, s katero razpolaga predsednik republike, pa izhaja, da so razlogi za to prekinitev take vrste, da je mogoče utemeljeno pričakovati, da prestajanje zaporne kazni tudi v prihodnje ne bo mogoče. Obsojeni nima čakajočih kazni in nima odprtih kazenskih postopkov, so dodali v Pahorjevem uradu.Predsednik republike je v tem primeru prejel tudi pozitiven predlog ministrice za pravosodje za pomilostitev obsojenega ter pozitivna mnenja pristojnega centra za socialno delo in vseh članov komisije za pomilostitve.