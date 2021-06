Pahor dobil posebno pismo iz ZDA

Predsednik države Borut Pahor pred državnim praznikom, dnevom državnosti, prejema številne čestitke voditeljev držav. Danes mu je čestital predsednik ZDA Joseph Biden.



Biden je Pahorju in vsem državljankam ter državljanom čestital ob dnevu državnosti in za 30. obletnico državnosti, so sporočili iz Pahorjevega urada. Predsednik ZDA je dodal, da ima poseben pomen dejstvo, da s to obletnico sovpada tudi drugo predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije, ki ga vidi kot izjemno priložnost, da Slovenija prispeva h krepitvi odpornosti Evropske unije na zdravstvene krize in kibernetske napade. To je tudi priložnost, da se še dodatno poudari evropsko zavezanost človekovim pravicam in vladavini prava ter okrepi evropsko perspektivo sosednje regije Zahodnega Balkana, je zapisal.

»Slovenija prispeva k miru«

V nadaljevanju je predsednik ZDA zapisal, da je Slovenija cenjen partner in prijatelj ZDA. »Odkar se je pred 30 leti osamosvojila, je vodilna pri promociji regionalne varnosti in vključitvi Zahodnega Balkana v evroatlantske institucije. Slovenija s svojo zavezanostjo zavezništvu Nato in mirovnim misijam prispeva k miru in varnosti po svetu,« je dodal.



Predsednik Biden je v pismu predsedniku Pahorju še zapisal, da so skupne demokratične vrednote, družinske vezi in prijateljstvo čvrsta podlaga našega prijateljstva. To prijateljstvo in partnerstvo bomo še krepili z medsebojnim gospodarskim sodelovanjem, investicijami, energetskim sodelovanjem in tehnološkimi inovacijami.



Biden je na koncu slovenskemu kolegu še enkrat čestital in zapisal, da se ZDA veselijo nadaljnjega sodelovanja s Slovenijo kot zaveznico v Nato in strateško partnerico pri promociji stabilnosti in napredka v Evropi, ki naj bo enotna, svobodna in v miru.

