Upadlo zanimanje za cepljenje, grozi nam, da bomo morali živeti z ukrepi

Precepljenost med starejšimi od 50 let se je skoraj ustavila. FOTO: Sledilnik.org, posnetek zaslona

Precepljenost med starejšimi nad 70 let se je ustavila pri 60 odstotkih. FOTO: Sledilnik.org, posnetek zaslona



Kam se prijaviti na cepljenje?

Proti covidu 19 se od danes lahko cepijo tudi odrasli, mlajši od 50 let, a prednost imajo še vedno starejši in kronični bolniki. Zadnji teden se je cepljenje po novi nacionalni strategiji razširilo na vse starostne skupine, a kot opažaiz sledilnika.org, se je precepljenost med starejšimi od 50 let skoraj zaustavila. »To je zelo slab obet in kaže v smeri tega, da bomo kmalu cepili vse, ki so izkazali interes. Kaj pa potem?« se sprašuje Renko.Cilj države je 60-odstotna precepljenost, da bi dosegli čredno imunost proti virusu sars-cov-2, a delež precepljenih po podatkih Nijz znaša zdaj komaj 12 odstotkov. Vodja svetovalne skupine za cepljenjemeni, da bi lahko precepljenost prebivalstva dosegli v dveh mesecih, a kaj, ko se glede na dosedanje krivulje zdi, da je pomanjkanje interesa za cepljenje.Beovićeva je na današnji novinarski konferenci dejala, da ob trenutnih ukrepih med starostniki zadošča že 50-odsotna precepljenost, a da bo za sproščanje ukrepov potrebna višja.Cepljenje v populaciji nad 50 let se je ustavilo rahlo nad 40 odstotki s prvim odmerkom cepiva in pri nekaj čez 20 odstotkov z drugim odmerkom. Pri starejših od 70 let se je z drugim odmerkom cepiva cepilo okoli 70 odstotkov populacije, z drugim le 50 odstotkov.Renko meni, da je vsaka precepljenost pod 90–95 odstotki poraz in da je že nekaj evropskih držav pokazalo, da je tak cilj dosegljiv. »Pri cepljenju najstarejših smo skoraj najslabši v Evropi. Najstarejši so tisti, ki polnijo bolnišnice, in med njimi je največja umrljivost. Cepljenje pri starejših od 70 let se je skoraj ustavilo v zadnjih tednih. Cilj bi moral biti 90 odstotkov in več, kot so že pokazale Anglija, Irska, Švedska, Španija, Portugalska, Finska in Malta.«Na vprašanje na novinarski konferenci, kako bomo dosegli kolektivno imunost 70–80 odstotkov, če se cepljenje že zdaj ustavlja, če ni zadostnega odziva, je Beovićeva odgovorila: »Spodbuda za cepljenje mora prihajati od vsepovsod, tukaj ni posvetovalna skupina tista ali ministrstvo ali Nijz, ki bi lahko to sam dosegel, lahko pa naredi odločilne korake. Prijavljanje bo najbrž še potrebno, ker je treba cepivo v cepilnem centru naročiti in imeti pripravljeno. Vsi starejši seveda nimajo dostopa do interneta, zato bi lepo prosila vse, ki zanje skrbijo, sosedje, družinski člani, da jim pri tem pomagajo.«Na cepljenje se je mogoče prijaviti prek centralnega portala na naslovu zvem.ezdrav.si . Tistim, ki so se na cepljenje že prijavili pri osebnem zdravniku, na portalu Gospodar zdravja ali v cepilnem centru , pa se ni treba znova naročati prek nove aplikacije.