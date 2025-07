Ta teden si bo 28-letni Velenjčan Tim Kevin Ravnjak, nekdanji deskar na snegu v prostem slogu, dobro zapomnil, saj se je moral zglasiti na kar dveh sodiščih. V sredo na celjskem okrožnem, včeraj pa še na kranjskem okrožnem, kjer se je moral izreči o krivdi glede treh očitanih mu kaznivih dejanj. To so nasilje v družini (nad bivšo partnerico Nino Klinar naj bi izvajal psihično in fizično nasilje, jo poniževal in od nje že kmalu po porodu zahteval spolne odnose ter ji menda grozil, da ji bo uničil kariero in vrgel hišo v zrak), zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje (na hčerko naj bi ...