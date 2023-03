Na koronavirus (novi verjetno lahko izpustimo, saj nam je zdaj znan že leta) smo se navadili. Število okuženih ni več novica dneva, temveč le še nekakšna zaznamek. Vsa pravila, ki so nam jih nekoč predpisali in nas omejevala pri vsakdanjem življenju, so skoraj vsa že stvar preteklosti. Le maske so še tu – še vedno jih moramo nositi v zdravstvenih ustanovah. Medtem pa na sodiščih počasi padajo globe, ki so bile spisane na podlagi odlokov, nastalih v času, ko je vlado vodil Janez Janša. Eno takšnih so nedavno spisali na Okrajnem sodišču v Ljubljani. Kaj se je zgodilo in...