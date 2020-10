Črni petek: umrlo kar 18 ljudi, rekordni tudi po številu okuženih

Trenutne razmere. FOTO: A. L.

Številke okuženih v Sloveniji drastično naraščajo. Potem ko so bili v petek podatki malenkost nižji od dneva prej, so danes (to so podatki za petek), ponovno precej slabši. Ob 7.025 testih je bilo pozitivnih kar 1.963 ljudi (skoraj 28 odstotka vseh včeraj testiranih je pozitivnih na novi koronavirus). To je dobrih 300 več kot dan prej, ko je bilo opravljenih 6.745 testov, kažejo podatki sledilnika covid 19.V 24 urah je umrlo kar 18 oseb, ki so bile okužene s koronavirusom. Toliko smrti v enem dnevu od začetka epidemije še ni bilo.Trenutno je v bolnišnicah 449 oseb (+55 glede na včeraj), intenzivno zdravljenje jih potrebuje 63 (–3). Pojavnost virusa v zadnjih 14 dneh je 621 na 100.000 prebivalcev. Za primerjavo: dan prej je znašala 546, kar pomeni, da se je v le enem dnevu povečala za kar 13,7 odstotka.