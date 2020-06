Padel je eurojackpot, ste preverili številke?

Številke 14, 16, 32, 34, 47 ter dodatni 7 in 9 so nekomu spremenile življenje. V skladu za 5+2 je bilo tokrat 44,565.942,80 evra. Srečni dobitnik je dobitno kombinacijo vplačal na Norveškem.



Veselijo pa se tudi dobitniki 5+1, teh je bilo tokrat kar šest. Kombinacija 5+1 bo šesterici, ki so imeli srečno roko v Litvi, štirikrat v Nemčiji in na Norveškem, prinesla 362.616,10 evra. Devetkrat pa je bila vplačana kombinacija 5+0, ki prinaša več kot 85 tisočakov.



Dvema Slovencema je uspelo pravilno napovedati kombinacijo 4+1 in bosta bogatejša za 4.338,30 evra oziroma nekaj manj, ko odštejeta davek. 224,30 evra minus davek bo kanilo na račun devetim Slovencem, 22 Slovencev pa je pravilno napovedalo kombinacijo 4+0, katere vrednost je 102,60 evra.



V Sloveniji sta bili zmagoviti kombinaciji vplačani dvakrat. Prvič 6. decembra 2013, ko bil glavni dobitek težek 21 milijonov, pol leta za tem pa je glavni dobitek znašal kar 28 milijonov evrov. Lani decembra je imel nekdo v Novem mestu srečo, ko je vplačal kombinacijo 5+0 in tako priigral 136.201,20 evra.