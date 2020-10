Padavine zajele Slovenijo, napovedujejo razlivanje rek in poplave

Stanje po državi. FOTO: Arso

Danes bo oblačno s padavinami, v bližini morja lahko tudi zagrmi, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Meja sneženja bo večinoma nad okoli 1300 metri nadmorske višine, le na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank bo nekoliko niže. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, v alpskih dolinah okoli 2, na Primorskem okoli 16° C.V četrtek bodo reke po državi, predvsem v južni polovici ter vzhodnem delu, ponovno narasle, opozarja Arso. Povečal se bo obseg ojezeritev na kraških poljih. Razlivanje Ljubljanice se bo nadaljevalo, Krka in njeni pritoki pa se bodo po prehodnem upadanju ponovno začeli razlivati predvidoma v drugi polovici dneva.Popoldne in v noči na petek se lahko razlijejo tudi reka Dravinja in posamezne manjše reke v vzhodni Sloveniji. V petek se bo vodnatost rek na območju notranjskega in dolenjskega krasa ter Mure in Save še povečevala, drugod pa večinoma zmanjševala. Gladina morja v času dopoldanske plime povišana. Morje se lahko razlije na izpostavljenih delih obale v višini okoli 20 cm.Zvečer in ponoči bo dež marsikje ponehal, veter bo oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, v alpskih dolinah malo nad 0, na Goriškem in ob morju okoli 10° C. Jutri bo oblačno, občasno bo ponekod še rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5, na Primorskem do 16° C.