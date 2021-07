Padavine zajele Slovenijo, najhuje šele prihaja (FOTO)

Zahodno Slovenijo bo dosegla vremenska fronta z nevihtami, ki se bodo ponoči razširile nad večji del države, napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso). Zvečer in ponoči so ob prehodu hladne fronte možna krajevna neurja z močnimi nalivi in sunki vetra.Nekatere dele Slovenije pa so že zajele padavine. Kako se nalivi in nevihte pomikajo po državi, si oglejte v spodnji radarski sliki padavin.Jutri dopoldne bodo padavine ponehale tudi na vzhodu, začelo se bo jasniti. Čez dan bo dokaj sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije lahko še nastane kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na severozahodu okoli 20 °C.V četrtek in petek bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v petek.