Radarska slika padavin ob 4. uri. FOTO: Arso

Vremenoslovci nevihte napovedujejo tudi za danes popoldne in v noči na soboto. FOTO: Arso

Druga polovica vikenda bo sončna

Po četrtkovi večerni vremenski ujmi, ki je zajela del države, vremenoslovci nevihte napovedujejo tudi za danes popoldne in v noči na soboto. Povečana bo možnost pojava krajevnih neurij, ob katerih lahko narastejo hudourniški vodotoki, opozarja Agencija RS za okolje (Arso).Plohe in nevihte bodo pogostejše tudi danes popoldne in zvečer. Ponekod se bodo nadaljevale v noči na soboto in v soboto dopoldne. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 21 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.V soboto bo na zahodu države delno jasno, popoldne pa večinoma sončno. Tudi v nedeljo in ponedeljek bo sončno, nekaj vročinskih neviht bo po napovedi Arsa v nedeljo popoldne in zvečer na severu države.