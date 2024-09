Padavine za zdaj največ nevšečnosti povzročile v Kopru

V skladu z napovedmi so se padavin danes razširile nad vso državo. Obilno deževje ponekod povzroča težave, pri čemer je najhuje na območju slovenske Istre, še posebej Kopra. Tam s poplavami grozi predvsem reka Badaševica, kritično je tudi v Šalari. Zaprtih je nekaj cest, voznikom pa odsvetujejo potovanje na obalo.

Po besedah vodje Medobčinske službe za zaščito, reševanje in varstvo okolja s sedežem v Kopru Igorja Rakarja so se trenutno padavine na območju Kopra in celotne Istre nekoliko umirile, niso pa še upadli vodostaji rek in potokov. »Trenutno je najbolj kritično v Šalari, zelo visoka je tudi Badaševica, ki sega vse do vrha protipoplavnih nasipov, tako da rezerv več ni,« je dejal za STA.

Najbolj se bojijo, da bi lahko ob nadaljnjih padavinah reka še naraščala. Plima je namreč še vedno visoka, zaradi česar voda iz reke ne more tako hitro odtekati v morje. V tem primeru bi se lahko Badaševica začela prelivati v Ulico 15. maja, je dejal.

Obilno deževje je sicer poplavilo kar nekaj cest in kleti, sprožilo se je nekaj plazov. Po zadnjih podatkih Rakarja je na terenu več kot 80 gasilcev, ki so opravili že več kot sto intervencij. Večinoma gre za prečrpavanja vode, tudi iz objektov in kleti, ter saniranje posledic plazov.

Kritično tudi v vrtcu

Zaradi naraslega potoka, ki je grozil, da bo prestopil breg, so iz vrtca Šalara dopoldne poklicali starše, naj pridejo po otroke, je poročala TV Slovenija. Zgodaj zjutraj je bilo kritično tudi v vrtcu v Bertokih, do katerega se starši niso mogli prebiti. Ker je bil vhod zalit, so iz vrtca poklicali gasilce, ki so ob pomoči komunalne službe pomagali odmašiti jaške. Voda je tako lahko odtekla, je za televizijo povedala ena od vzgojiteljic.

Arso je za celotno državo izdala oranžno opozorilo. FOTO: Romolotavani Getty Images/istockphoto

Mestna občina Koper je zaradi obilnega dežja in poplavljenega parkirišča za tržnico omogočila brezplačno parkiranje v parkirnih hišah Belveder in Sonce, ki bosta prosto dostopni do jutri do 8. ure zjutraj, je zapisano na spletni strani občine. Kot so dodali, morajo vozniki v parkirni hiši prevzeti parkirni listek, a se jim bodo zapornice ob izhodu samodejno dvignile. Voznike tudi opozarjajo, naj čim prej umaknejo vozila s poplavljenih površin.

Previdno v prometu

Po poročanju prometnoinformacijskega centra na primorski hitri cesti zaradi poplav in zastojev občasno zapirajo predor Markovec proti Kopru. Na hitri cesti Izola-Škofije je na več odsekih zaradi poplavljenega vozišča močno oviran promet. Zaradi poplav je oviran ali zaprt promet na cestah Obrov-Kozina v Kozini, Koper-Dragonja, Bertoki-Koper in Bertoki-Sveti Anton. Voznikom odsvetujejo, da se odpravljajo na obalo, če to ni nujno potrebno.

Na primorski avtocesti je v predoru Kastelec v smeri Ljubljane zaradi vode na cestišču zaprt vozni pas, navaja prometnoinformacijski center.

Na Kozini so po poročanju Primorskih novic že dopoldne za ves promet zaprli glavno cesto med Kozino in igralnico Admiral, ker je voda zalila novo krožišče in okolico med trgovinama Tuš in Eurospin. Nastala je kolona, ki je segala od Kozine skoraj do Materije, je še zapisal časnik na svoji spletni strani.

Agencija RS za okolje (Arso) je sicer za celotno državo izdala oranžno opozorilo, ki velja do petka zjutraj. Ker se lahko zaostrijo tudi hidrološke razmere, je v pripravljenosti Civilna zaščita.