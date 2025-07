Padavine in nevihte bodo zajele večji del Slovenije, Arso opozarja tudi na nevarnost poplav

Za danes ponoči in zjutraj so za vso državo, predvsem pa za njen južni in vzhodni del, napovedane pogoste plohe in nevihte, nastajali bodo krajevni nalivi. V južni in vzhodni Sloveniji so možne hudourniške poplave. Na avtocestah je ob enem prometno najbolj obremenjenih koncev tedna pričakovati gost promet z zastoji.

Agencija RS za okolje (Arso) je za današnjo noč in jutro za jugovzhodni in severovzhodni del države izdala oranžno opozorilo zaradi možnih močnih nalivov, za celotno državo pa je zaradi možnosti neviht izdano rumeno opozorilo.

Po napovedi, objavljeni v soboto popoldne, bodo padavine in nevihte od juga znova zajele večji del Slovenije, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bodo nastajali močni krajevni nalivi. Ponekod bo zapihal veter severnih smeri.

Velika nevarnost poplav

Ob nalivih bodo hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke v južni in vzhodni Sloveniji. Ob dolgotrajnih nalivih bo možno poplavljanje posameznih hudourniških vodotokov, krajevno bo zelo verjetno tudi poplavljanje padavinske in zaledne vode. Večja verjetnost za ta pojav bo sprva na območju Kozjanskega, Posavja in Gorjancev, ob pomiku močnih padavin proti severovzhodu pa tudi v Podravju in Pomurju, je zvečer opozoril Arso.

Danes bo sprva oblačno in deževno, čez dan se bo oblačnost na zahodu trgala, drugod bodo še nastajale plohe in nevihte. V ponedeljek bo pretežno oblačno, padavine in nevihte bodo od zahoda spet zajele večji del Slovenije, je napovedala agencija.

Potem ko so v soboto ob povečanem turističnem tranzitu in obnovitvenih delih na več odsekih avtocest nastajali večkilometrski zastoji, upravljalec avtocest Dars gnečo napoveduje tudi za danes, predvsem popoldne naj bi bila gostota prometa zelo visoka.