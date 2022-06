Padala kot jajce debela toča, to naj bi sledilo ponoči (FOTO)

gencija za okolje RS (Arso) je zaradi možnosti krajevnih neurij zaradi velike toplotne obremenitve za celotno Slovenijo razglasila oranžni alarm. Po podatkih agencije bodo zvečer še možna krajevna neurja, nato se bo ozračje za nekaj časa umirilo. V drugi polovici noči pa bodo predvsem na zahodu Slovenije znova nevihte.

Arso opozarja tudi na možnost toče. Na območju Bukovja in Belskega v Postojni je tako danes že padla kot jajce debela toča, poroča portal neurje.si. Krajevne nevihte bodo možne tudi v sredo, in sicer sredi dneva, popoldne in zvečer, še navaja agencija.