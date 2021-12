Padala drevesa, padali rekordi

Dobri decembrski možje so te dni obiskali podjetje Slovenski državni gozdovi in v malhi prinesli okoli 500 dodatnih tisočakov, ki jih v preteklosti nismo bili vajeni. Vrata tem in drugim dobrotnikom bodo tudi v prihodnje večkrat na leto odprta, zadovoljstva s prvo javno dražbo vrednejših gozdnih lesnih sortimentov, posekanih v državnih gozdovih, ni skrival niti prvi mož družbe SiDG, mag. Robert Tomazin.

Največje povpraševanje je bilo po gorskem javorju. Fotografije: Milan Glavonjić

V skladiščih v Kočevski Reki in Limbušu pri Mariboru je 26 kupcev iz Slovenije, Nemčije, Italije, Avstrije in Hrvaške med 550 hlodi izlicitiralo dva manj oziroma 548. Najvišje cene, ki so hkrati rekordne v zgodovini dražbe hlodovine pri nas, so dosegli hlodi javorja rebraša. To je izjemno redka drevesna vrsta, ki raste z napako, vendar je v lesni industriji zelo cenjena surovina.

Gre za namensko furnirsko hlodovino, ki se največ uporablja v avtomobilski industriji, pri izdelavi glasbil, v ladjedelstvu in izdelavi posebnih interierjev. Zato ne preseneča, dodaja Matjaž Juvančič, poslovni direktor v družbi, da je za kubični meter kupec iz Nemčije odštel kar 18.900 evrov, dražitelj pa je zanj prejel celo 11 ponudb.

Za ceno avta

Desetletja je rastel v gozdu v okolici Novega mesta, nedolgo tega naj bi ga skupina tamkajšnjih občanov hotela odtujiti. Če bi vedeli, kakšna trofeja korenine poganja pred njihovim nosom! V premeru je meril 64 centimetrov, dolg je bil štiri metre, volumen pa je znašal 1,29 metra. Nemškemu podjetniku ni bilo žal, da je pustil skupaj 24.320 evrov.

Izjemno redka drevesna vrsta raste z napako, vendar je v lesni industriji zelo cenjena surovina.

Najvišja cena za posamični hlod (16.600 evrov za kubični meter), ki je padel v bližini Kočevske Reke in je prav tako gorski javor rebraš, je znašala skoraj 32.000 evrov. »Za prvi ali drugi primerek hlodovine bi lahko kupili avtomobil srednje višjega cenovnega razreda, drugače bi se njegova cena na panju gibala okoli 1000 evrov,« je iztržka primerjal Juvančič.

32.000 evrov je znašala najvišja cena.

Tudi za druge drevesne vrste so kupci ponudili rekordne cene, med katerimi izstopata hloda doba in gradna. Povpraševanje po takem lesu – razstavljena hlodovina je bila stara tudi do 100 let – znatno presega aktualno ponudbo na trgu.