Pa saj ni res: nevihtam naj bi maja sledil še sneg

Prikaz, ki Sloveniji za naslednji teden napoveduje snežne padavine. FOTO: Tropicaltidbits.com

Arsova napoved za vreme v prihajajočih dneh. FOTO: Arso

Letošnji april je bil sedaj eden najhladnejših v zadnjem stoletju, dolgoročni modeli pa napovedujejo, da bo tudi maj prinesel pozebo, marsikateremu delu Evrope, med drugim tudi Alpam in Sloveniji, pa tudi sneg.Spomladanska pozeba se bo, sodeč po napovedi spletne strani Electroverse, nadaljevala tudi v maju, ko se bodo nad Evropo še vedno spuščale arktične zračne mase. V Ukrajini, žitnici Evrope, naj bi bile v prvem tednu maja temperature kar 20 stopinj nižje od povprečja, pozeba pa bo prizadela tudi številne druge države. V prvih dneh prihajajočega meseca pa bo dele stare celine pobelil sneg; bela odeja naj bi prekrila tudi Alpe in okoli 5. oz. 6. maja še Slovenijo z izjemo skrajnega severovzhoda.Napoved Agencije RS za okolje (Arso) ni tako pesimistična, a najprej poglejmo, kakšno vreme nam obeta za prihodnje dni. V sredo bo oblačno, občasno bo ponekod še rahlo deževalo. Zvečer se bo na severovzhodu delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.V četrtek bo na vzhodu povečini sončno, drugod bo pretežno oblačno. Na Primorskem in Notranjskem ter ponekod v osrednji in južni Sloveniji bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Toplejše bo.V petek in soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo padavine, deloma plohe in predvsem na vzhodu tudi posamezne nevihte. Še bo vetrovno. V nedeljo in sprva v ponedeljek bo predvidoma oblačno s pogostimi padavinami in hladnejše. Od torka do četrtka bo verjetnost padavin majhna, postopno bo tudi nekoliko toplejše. Kakšne napovedi o snegu torej ni zaslediti, tudi na severozahodu Slovenije naj temperature ne bi padle pod ničlo.