Oživljajo piransko Trnuljčico

Svetilnik na piranskem rtu Madona, znanem tudi kot Punta, je naš edini kamniti svetilnik in pomemben del naše pomorske dediščine. Je eden najlepših draguljev zakladnice piranske dediščine in nepogrešljiv ter sila prepoznaven del mestne vedute. Postavljen je na kamniti utrdbi oziroma rotundi, na kateri je tudi svetilničarjevo stanovanje.

Rotunda je bila sestavni del nekdanjega mestnega obzidja in naj bi jo postavili leta 1617. Tako namreč priča nanjo vzidana heraldična plošča, ki očitno zaznamuje večja gradbena dela. Notranjost utrdbe je v glavnem zasuta, do njenega zgornjega dela je dostop po stopnicah na ploščad, na kateri je poleg svetilničarjevega stanovanja tudi vodnjak.

Speča Trnuljčica

Trdnjava je postala svetilnik leta 1872, ko je prvič zasvetila njegova lanterna ali stalna rdeča luč. Takrat je bila še na petrolej. O postavitvi svetilnika govori ohranjena kamnita plošča s to letnico. Stanovanje za svetilničarja so na utrdbi postavili leta 1874. Zgrajeno je iz belih, grobo obdelanih kvadrov istrskega kamna, v njem pa so poleg hodnika in glavnega prostora še trije manjši prostori in kopalnica.

Objekt je od leta 1983 vpisan v slovenski register kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Vrsto desetletij je zaprt propadal, bil je nedostopen za javnost, dokler ga Pirančanka Tončka Senčar ni začela prebujati z raznimi aktivnostmi. Takrat ga je poimenovala kot piransko spečo Trnuljčico.

Pred časom je piranska občina najavila, da se končno začenja njegova obnova. Ta predvideva odstranitev pred davnimi desetletji dodanih nepotrebnih delov objekta, konservatorsko-restavratorska dela na kamniti fasadi in stopnišču, restavriranje obstoječega stavbnega pohištva v svetilničarjevem stanovanju ter obnovo zvonika ob njem z izdelavo replike manjkajočega zvona iz 16. stoletja.

Investicijo ocenjujejo na 200.000 evrov, dela naj bi končali do prihodnje pomladi.

Celotno investicijo ocenjujejo na približno 208.000 evrov, občini Piran pa je uspelo zagotoviti tudi sodelovanje ministrstva za kulturo, ki je za obnovo svetilnika prispevalo polovico potrebnih sredstev. Dela bodo predvidoma končali do prihodnje pomladi.