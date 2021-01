Oživlja dedkove ornamente

Lonček in džezva, izdelana v Emu Celje

Pred dvema letoma jezasnovala kolekcijo darilnih izdelkov Slovenski ornament Jože Karlovšek.(1900–1963) – letos mineva 120 let od njegovega rojstva – je bil raziskovalec, gradbenik in slikar, ki je svoje življenje posvetil raziskovanju slovenskega ornamenta. Bil je častilec slovenske lepote in vsega slovenskega, med drugim pa tudi ustanovitelj tovarne Dekor v ljubljanski Šiški.Njegova vnukinja Katarina je kar sedem let snovala kolekcijo, preden je ugledala luč sveta. Predvsem je želela širši javnosti predstaviti dedkove ornamente, ki jih je občudovala. Ornamenti so po njenem mnenju izžarevali slovensko lepoto. Karlovšek je bil izjemno plodovit ustvarjalec, saj je za seboj pustil neprecenljivo bogat opus. Ornament ga je povsem prevzel. Vsak dan je ustvarjal na stotine novih ornamentalnih domislic in skoraj večino noči presedel za risalno desko.V kolekciji je trenutno 50 izdelkov, ki jim je skupno to, da jih krasi ornament. Katarina zelo premišljeno izbira izdelke, nato pa sledi razvoj, ko aplicira ornament na izdelek. Razvoj traja toliko časa, dokler ne doseže take skladnosti, da začuti lepoto v sebi. »Razvijam in kombiniram ornament na izdelku toliko časa, dokler ne rečem, o, kako je lepo,« pove Katarina. »Vsak izdelek mi mora biti všeč. Mislim, da je na podoben način ustvarjal ornamente tudi Jože. Toliko časa je ustvarjal, dokler ni zaklical, lepo je, to je lepota po slovensko. Pogosto mi pri razvoju izdelka pomagajo tudi proizvajalci, saj si želim, da soustvarjajo skupaj z menoj ter prenašajo svoje znanje in dolgoletne izkušnje na izdelke.«Prvi izdelek kolekcije je bilo ravno nalivno pero, izdelano v Sloveniji v podjetju Vivapen. Kmalu so kolekcijo bogatila nova nalivna peresa z različno debelino konice, različnih barvnih kombinacij; od tradicionalnega večbarvnega ornamenta na beli podlagi do zlato-srebrnih kombinacij.Letos so skupaj s Celjsko Mohorjevo založbo izdali rokovnik, ki so ga kupci lepo sprejeli. »Pomembno je tudi sodelovanje pri ustvarjanju kolekcije z znanimi slovenskimi proizvajalci,« dodaja Karlovškova. »Steklarna Hrastnik je izdelala steklenico ter kozarce z lasersko graviranim ornamentom, Zlatarna Celje pa srebrnik, ki je zasnovan v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem. Kolekcijo dopolnjujeta dve liniji nakita; prva je izdelana v Slovenskem etnografskem muzeju, druga iz kristalov swarovski v beading tehniki, to je z nizanjem steklenih kroglic na nitko. Kolekcijo dopolnjujejo še roler pisala, flomastri, več vrst zvezkov, dišava za prostor, ročno izdelana torba. Zelo so priljubljene tudi skodelice z ornamentom, emo lončki ter različni magnetki. Letos smo zasnovali novo kolekcijo skupaj z Marijinim svetiščem na Brezjah, za njih sem zasnovala tudi mašne plašče.«Za mnenje je Katarina Karlovšek zaprosila priznanega etnologa prof. dr., ki pravi, da je s kolekcijo Slovenski ornament Jože Karlovšek v spominkarski in darilni ponudbi Slovenije zapolnjena vrzel z uporabnimi izdelki, ki niso sami sebi namen, ampak s svojimi oblikami, vsebinami in uporabnostmi zgledno predstavljajo tako kulturno dediščino Slovenije kot prizadevanja na področju sodobne ustvarjalnosti. »Kolekcija izdelkov z ornamentom Jožeta Karlovška je takšna, kakršne pri nas še nismo poznali, tako v vsebinskem kot tudi aplikativnem razponu,« meni etnolog.»Zadnji izdelek, ki je trenutno v razvoju, je nalivno pero s slovenskim ornamentom, ki bo nastal v sodelovanju z odličnim slovenskim oblikovalcem. S kolekcijo slovenski ornament ohranjamo ljudsko umetnost, ki je del naše zgodovine, je estetika našega naroda, ornament je lep ter poudarja tradicijo, izdelki so v največji možni meri narejeni v Sloveniji in tipični za Slovenijo,« je še povedala Katarina.Jože Karlovšek je izdal kar nekaj knjig, med njimi izjemne knjige o slovenski hiši in domovih ter o slovenskem ornamentu. Predvidoma v letu 2021 naj bi izšla nova knjiga o svojevrstnem umetniku, ustvarjalcu, stavbeniku in slikarju, ki bo celostno predstavila njegovo delo.