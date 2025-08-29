Ovčereja jih še vedno povezuje, dediščino prenašajo na mlajše rodove (FOTO)

Spomnili so se nekdanjega življenja pod vrhovi Mozirskih planin na tromeji občin Šmartno ob Paki, Šoštanj in Mozirje. Ovčereja se je obdržala na več kmetijah, ni pa več tako pomemben del zagotavljanja preskrbe, saj so si ljudje pozneje poiskali zaslužek v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini.

Prikaz opravil

Po opoldanski praznični sveti maši v tamkajšnji cerkvi sv. Mihaela je župnik Luka Mihevc blagoslovil 20 traktorjev, s katerimi so se pripeljali domačini. Zavedni krajani spomin na čas pred drugo svetovno vojno in po njej ter življenje ob ovčjih stajah na večini domačij zdaj prenašajo na mlajše.

Ovčarski praznik, po besedah osrednje prirediteljice, predsednice DPMŠ, povezuje različne generacije ter pritegne mnoge iz dolin. Kot vedno v vseh 46 letih so tudi tokrat sodelovali starejši sovaščani s prikazom domala vseh nekdanjih kmečkih opravil, ročnih del in ponudbo kmetijsko-kulinaričnih pridelkov, kruha in suhomesnatih izdelkov, ki jih pripravijo posamezniki, kmetije, obrtniki ter aktiv kmečkih žena ZGSD iz Šmihela.

Tako prijetno vzdušje privablja številne goste in turiste, ki so v tem času na dopustu v tistih krajih. Marko Goličnik - Povhov, ki je ob pašniku postavil skoraj 30 metrov slikovite trdne ograje, je travnik pri skorjevki ogradil s plotom iz lesenih rant in kolov.

Brez elektrike

Prikazali so ovčjo oboro z ovcami,insta predstavila pranje ovce, striženje painje kuhal drevesno smolo za kolofonijo in izdeloval previt za plot. Smrekove skodle za kritje streh je cepil, cveke za plot in kline za leseno lestev pa je spretno špičilje izdelal že doma, ob dogodku pa prikazal izdelavo košev in košar iz leskovih viter. Za krmo ali steljo je seno ali slamo rezal, koso pa je klepal ali ostril med valji Ivan Verbuč - Konečki Vanč.

Krtačenje ovčje volne je na posebni pripravi s koničastimi žeblji izvajal Franc Goličnik - Hribrski. Nakleščeno smrečje je drobil za nastilj Marjan Pačnik - Žlebski.

Čudovito so bili videti šmihelski otroci, ki so cefrali volno za predenje niti, na vretenu je spretno ustvarjalapa je štrikala. Iz skorjevke je med vonjem po smrekovini pridišalo tudi po domačih jedeh gospodinjter. Za kulturni del programa so bili zaslužniinter

Na citrah je blestela Lucija Guntek, za posebno vzdušje pa so opevali tiste lepe čase fantje moškega zbora Šmihel, ki ga že vsa leta vodi vrhunski glasbenik Toni Acman. Program so izza točilnega pulta povezovali Johana Lesjak in kar štirje fantje z imenom Lovro. Za vse pa je skrbela izjemna Sara Pungartnik Goličnik, ki je sejala optimizem med domačini in obiskovalci, čeprav je že grozilo slabo vreme.

Na 20 metrih vrvi se je pomerilo več skupin s po 10 pari rok.

Šmihelski ovčarski praznik je poseben dogodek, znan po pogumnih, krepkih domačinih, ki vsako leto izzivajo tekmece iz treh dolin z vlečenjem vrvi. Na 20 metrih vrvi se je pomerilo več skupin s po 10 parov rok.

46. OVČARSKI praznik je že pripravil DPMŠ.

Zmaga je pripadla izkušenim Lučanom s prijatelji iz vse doline z imenom Ni Uma, ki so potegnili drugo uvrščene Ličeke, teličke. Tretji so bili še vedno izjemni Asfalterji z bližnje Lepe Njive. Ko je vreme povzročilo izpad elektrike, so Modrijani reševali vzdušje pred skoraj tisočero množico oboževalcev z izštekanim igranjem in nato le dočakali, da so dežurni popravili elektriko, da so lahko zažigali dolgo v noč.

