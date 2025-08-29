TRADICIJA

Ovčereja jih še vedno povezuje, dediščino prenašajo na mlajše rodove (FOTO)

Društvo podeželske mladine Šmihel nad Mozirjem (DPMŠ) je s sodelujočimi sokrajani priredilo 46. ovčarski praznik.
Fotografija: Prikazali so tudi striženje. FOTO: Andraž Purg
Odpri galerijo
Prikazali so tudi striženje. FOTO: Andraž Purg

Jože Miklavc
29.08.2025 ob 10:45
Jože Miklavc
29.08.2025 ob 10:45

Poslušajte

Čas branja: 4:16 min.

Spomnili so se nekdanjega življenja pod vrhovi Mozirskih planin na tromeji občin Šmartno ob Paki, Šoštanj in Mozirje. Ovčereja se je obdržala na več kmetijah, ni pa več tako pomemben del zagotavljanja preskrbe, saj so si ljudje pozneje poiskali zaslužek v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini.

Prikaz opravil

Po opoldanski praznični sveti maši v tamkajšnji cerkvi sv. Mihaela je župnik Luka Mihevc blagoslovil 20 traktorjev, s katerimi so se pripeljali domačini. Zavedni krajani spomin na čas pred drugo svetovno vojno in po njej ter življenje ob ovčjih stajah na večini domačij zdaj prenašajo na mlajše.

Sara Pungartnik Goličnik FOTO: Jože Miklavc
Sara Pungartnik Goličnik FOTO: Jože Miklavc
Ovčarski praznik, po besedah osrednje prirediteljice, predsednice DPMŠ Sare Pungartnik Goličnik, povezuje različne generacije ter pritegne mnoge iz dolin. Kot vedno v vseh 46 letih so tudi tokrat sodelovali starejši sovaščani s prikazom domala vseh nekdanjih kmečkih opravil, ročnih del in ponudbo kmetijsko-kulinaričnih pridelkov, kruha in suhomesnatih izdelkov, ki jih pripravijo posamezniki, kmetije, obrtniki ter aktiv kmečkih žena ZGSD iz Šmihela.

Tako prijetno vzdušje privablja številne goste in turiste, ki so v tem času na dopustu v tistih krajih. Marko Goličnik - Povhov, ki je ob pašniku postavil skoraj 30 metrov slikovite trdne ograje, je travnik pri skorjevki ogradil s plotom iz lesenih rant in kolov.

Vinko Goltnik - Potočki FOTO: Andraž Purg
Vinko Goltnik - Potočki FOTO: Andraž Purg
Prikazali so ovčjo oboro z ovcami, Lovro in Klemen Gostečnik sta predstavila pranje ovce, striženje pa Ivan Goltnik - Napački in Jože Goličnik - Hribrski. Pavel Goličnik - Jesenikov je kuhal drevesno smolo za kolofonijo in izdeloval previt za plot. Smrekove skodle za kritje streh je cepil Vinko Goltnik - Potočki, cveke za plot in kline za leseno lestev pa je spretno špičil Martin Goličnik - Jesenjakov. Franc Kramer - Rastočki je izdelal že doma, ob dogodku pa prikazal izdelavo košev in košar iz leskovih viter. Za krmo ali steljo je seno ali slamo rezal Franc Hriberšek - Zgornjegovčki, koso pa je klepal ali ostril med valji Ivan Verbuč - Konečki Vanč.

Brez elektrike

Krtačenje ovčje volne je na posebni pripravi s koničastimi žeblji izvajal Franc Goličnik - Hribrski. Nakleščeno smrečje je drobil za nastilj Marjan Pačnik - Žlebski.

Pavel Goličnik - Knap je znova izdelal previt ali ruče za povezavo kolov v plotu. FOTO: Jože Miklavc
Pavel Goličnik - Knap je znova izdelal previt ali ruče za povezavo kolov v plotu. FOTO: Jože Miklavc
Čudovito so bili videti šmihelski otroci, ki so cefrali volno za predenje niti, na vretenu je spretno ustvarjala Jožica Goltnik - Napačka. Micika Atelšek - Žlebska pa je štrikala. Iz skorjevke je med vonjem po smrekovini pridišalo tudi po domačih jedeh gospodinj Marinke Gaber ter Mojce Goličnik - Jamnske. Za kulturni del programa so bili zaslužni Jakob in Domen Rezoničnik ter Vita Pačnik.

Na citrah je blestela Lucija Guntek, za posebno vzdušje pa so opevali tiste lepe čase fantje moškega zbora Šmihel, ki ga že vsa leta vodi vrhunski glasbenik Toni Acman. Program so izza točilnega pulta povezovali Johana Lesjak in kar štirje fantje z imenom Lovro. Za vse pa je skrbela izjemna Sara Pungartnik Goličnik, ki je sejala optimizem med domačini in obiskovalci, čeprav je že grozilo slabo vreme.

Na 20 metrih vrvi se je pomerilo več skupin s po 10 pari rok.

Šmihelski ovčarski praznik je poseben dogodek, znan po pogumnih, krepkih domačinih, ki vsako leto izzivajo tekmece iz treh dolin z vlečenjem vrvi. Na 20 metrih vrvi se je pomerilo več skupin s po 10 parov rok.

46. OVČARSKI praznik je že pripravil DPMŠ.

Zmaga je pripadla izkušenim Lučanom s prijatelji iz vse doline z imenom Ni Uma, ki so potegnili drugo uvrščene Ličeke, teličke. Tretji so bili še vedno izjemni Asfalterji z bližnje Lepe Njive. Ko je vreme povzročilo izpad elektrike, so Modrijani reševali vzdušje pred skoraj tisočero množico oboževalcev z izštekanim igranjem in nato le dočakali, da so dežurni popravili elektriko, da so lahko zažigali dolgo v noč.

Množica se je odlično zabavala. FOTO: Jože Miklavc
Množica se je odlično zabavala. FOTO: Jože Miklavc

Ko se je ulil dež, je šlo vse po tleh. FOTO: Jože Miklavc
Ko se je ulil dež, je šlo vse po tleh. FOTO: Jože Miklavc

Franc Kramer - Rastočki FOTO: Jože Miklavc
Franc Kramer - Rastočki FOTO: Jože Miklavc

Na stojnicah vse domače FOTO: Jože Miklavc
Na stojnicah vse domače FOTO: Jože Miklavc

Vrv je znova zmagovito vlekla ekipa Ni uma. FOTO: Jože Miklavc
Vrv je znova zmagovito vlekla ekipa Ni uma. FOTO: Jože Miklavc

Spomnili so se nekdanjega življenja pod vrhovi Mozirskih planin. FOTO: Jože Miklavc
Spomnili so se nekdanjega življenja pod vrhovi Mozirskih planin. FOTO: Jože Miklavc

Ivan Verbuč je klepal kose. FOTO: Jože Miklavc
Ivan Verbuč je klepal kose. FOTO: Jože Miklavc

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

ovčereja ovčarski praznik mladina podeželje tradicija Slovenija

Priporočamo

Ceste poplavljene in zasute, na terenu gasilci in policisti: »Padavine, kot jih ne pomnimo« (FOTO)
Premium
Rudi živi v hiši, do katere sploh nima dostopa, sina so mu umorili
Prometna nesreča zaprla dolenjsko avtocesto (FOTO)
Tudi med Slovenci priljubljeni Halid Bešlić v bolnišnici, koncerti odpovedani

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

Komentarji:

Priporočamo

Ceste poplavljene in zasute, na terenu gasilci in policisti: »Padavine, kot jih ne pomnimo« (FOTO)
Premium
Rudi živi v hiši, do katere sploh nima dostopa, sina so mu umorili
Prometna nesreča zaprla dolenjsko avtocesto (FOTO)
Tudi med Slovenci priljubljeni Halid Bešlić v bolnišnici, koncerti odpovedani

Izbrano za vas

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.