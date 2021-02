Ovca čudežno povrgla četverčke

S svojimi jagenjčki FOTO: Osebni arhiv

seska ima Lunca, lačni trebuščki pa so štirje.

V hlevčkuinna Rožičkem Vrhu, v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, se je minulo soboto zgodil pravi mali čudež. Njuna ovca Lunca, ena izmed črede 15 rodnih ovac in enega plemenskega ovna, sorte oplemenjena jezersko-solčavska ovca, ki jo imajo že vrsto let, je skotila četverčke. To je velika redkost, saj ovce običajno povržejo enega ali dva jagenjčka, redko pa trojčke, da o četverčkih niti ne govorimo.»Res nas je presenetilo, ker se doslej to pri nas ni zgodilo, zelo redko pa se tudi pri drugih rejcih drobnice, zlasti na tem koncu Prlekije. Ko se je bližala kotitev, sem šla v hlev, in med 16. in 18. uro pomagala na svet četverčkom,« je povedala Marjeta, ki se zdaj predvsem ukvarja tudi s pomočjo mami Lunci, ta ima seveda le dva seska, lačni trebuščki pa so štirje.»Zato moram pomagati z dodatnim, nadomestnim mlekom na dudo. Vsake tri ure je potrebno hranjenje vseh štirih, kajti če bi jim pustili samo mamo, bi jo enostavno uničili. Še sreča, da jagenjčki dokaj hitro začnejo samostojno jesti, kmalu pa se bo pojavila tudi trava in bo vse lažje,« nam je še povedala Lorberjeva, ki se z ovčerejo ukvarja le ljubiteljsko. Povedala nam je tudi, da imajo v tej zimi že kar nekaj malčkov. Vesela je, da so vsi štirje preživeli tisto najhujše, in očitno bodo vsi štirje, trije fantje in deklica, preživeli ter se kmalu začeli igrati.Da gre za izjemno redek pojav, ko ovca povrže četverčke, nam je potrdil znani pomurski veterinar, dr. vet. med., iz Veterinarskega inženiringa Moravske Toplice, ki je dejal, da so četverčki pri ovcah večja redkost kot denimo trojčki pri govedu in celo pri ljudeh.