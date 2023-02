Otvoritev presežkov: Oj, Triglav, moj dom odmevalo prek Alp (FOTO)

Planiški prireditelji so uresničili napoved in skupaj z ustvarjalci pripravili zares spektakularno odprtje 43. svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, o katerem so domačini in turisti še včeraj navdušeno pripovedovali v kranjskogorskih barih in kavarnah. Nastopajoči, na odru se jih je zvrstilo več kot 130, so na Trgu zmagovalcev uprizorili nepozaben šov, ki je odmeval tudi zunaj naših meja.

Svetovno prvenstvo je uradno odprl Johan Eliasch, predsednik Mednarodne smučarske zveze (FIS). FOTO: Leon Vidic

Brez pretiravanja lahko zapišemo, da je bila to v zadnjih letih ena najboljših uvodnih slovesnosti za to tekmovanje. Prireditev, ki se je v središču Kranjske Gore v torek zvečer začela točno ob 20.23 (ob enakem času bodo na istem prizorišču do 5. marca vse podelitve kolajn, skupaj jih bo 24), je trajala 72 minut, kljub mrazu pa je minila, kot bi trenil.

Spremljali smo nastop skupine Laibach s posebnimi gosti: citrarko Ireno Anžič, Borisom Benkom in Primožem Hladnikom iz zasedbe Silence, pevko Severo Gjurin in Tomijem Megličem, frontmanom skupine Siddharta, ki se je – mimogrede – nekoč tudi sam ukvarjal s smučarskimi skoki, zdaj pa nase v tem športu že opozarja njegov skoraj 13-letni sin Zak.

Priredba skladbe Oj, Triglav, moj dom, ki so jo zapeli, gledalcev, ki so zapolnili prostor pod odrom in pred njim, ni pustila ravnodušnih. Nekateri so celo priznavali, da so med poslušanjem dobili kurjo polt – pa ne zaradi nizkih temperatur.

Zatem je ob ritmih didžeja Umeka sledil mimohod zastav 66 držav udeleženk nordijskega SP, kot prvi je na oder prikorakal zastavonoša Andore, kot zadnji pa Peter Prevc, ki je ponosno vihtel slovensko trobojnico. Ob Ukrajinki (voditelja Bernarda Žarn in Igor E. Bergant sta med drugim posredno pozvala tudi h koncu vojne v njeni domovini) si je naš skakalni šampion – razumljivo – prislužil najglasnejši aplavz.

Slovenski premier je poudaril, da smo lahko upravičeno ponosni na nordijsko SP v Planici. FOTO: Leon Vidic

»Ko sem opazoval dogajanje okrog sebe, sem si rekel, da me vse to spominja že na male olimpijske igre. Ali na Super Bowl, na katerem vrhunski glasbeniki uprizorijo imenitno točko za vse. Tudi tukaj so bili na odru sami vrhunski glasbeniki,« je poudaril 30-letni as iz Dolenje vasi pri Železnikih in pristavil, da so mu bile všeč vse prikazane točke. »Do skupine Laibach že tako ali tako gojim spoštovanje, Siddharta je skoraj toliko stara kakor jaz, o Avsenikovi glasbi pa prav tako ni treba izgubljati besed,« se je razgovoril najstarejši od bratov Prevc in priznal, da je bil tudi malce živčen.

»Ker sem nekaj sekund predstavljal državo, me je bilo strah, da se bom kje spotaknil,« je pripomnil svetovni podprvak z velike skakalnice v Predazzu, kjer se je pred 10 leti veselil tudi tretjega mesta na srednji napravi. Z nordijskega SP ima tudi bronasto kolajno z moštvene tekme na Holmenkollnu 2011. Kot nam je še zaupal, se je njegovo skakanje na zadnjih treningih v Kranju lepo zasukalo navzgor, vendar še ne toliko, da bi bil lahko povsem pomirjen.

Svetovno prvenstvo je uradno odprl Johan Eliasch, predsednik Mednarodne smučarske zveze (FIS), ki do 5. marca v dolini pod Poncami pričakuje podobno vzdušje, kakršno je bilo med lanskim finalom svetovnega pokala na letalnici bratov Gorišek – ob njej se je v štirih dneh zbralo skoraj 60.000 gledalcev. »Rad bi se zahvalil vsem, ki so prvenstvo pripeljali v Planico in sodelujejo pri njegovi pripravi. Brez vašega truda takšen dogodek ne bi bil mogoč. Zdaj pa je čas, da zasijejo športniki. Želimo si navdihniti svet in praznovati šport,« je dejal 61-letni poslovnež, ki je luč sveta ugledal na Švedskem.

Vrhunski športni spektakel bo v Planici trajal do 5. marca.

Zatem je zbrane nagovoril predsednik slovenske vlade Robert Golob, ki je poudaril, da je nordijsko SP doslej največji športni dogodek v Sloveniji, ta pa je zeleno srce Evrope. »Na to smo lahko upravičeno ponosni. V naslednjih dneh se bo tu predstavilo 1500 športnikov, toliko, kot ima prebivalcev Kranjska Gora, še stokrat toliko gledalcev pa jih bo spremljalo in v svet poneslo fantastično vzdušje, po katerem slovi Planica,« je poudaril premier, ki je – mimogrede – na prireditev prišel v spremstvu svoje srčne izbranke Tine Gaber.

Enzo Smrekar, prvi mož Smučarske zveze Slovenije (SZS), se je zahvalil FIS za zaupanje, naši vladi za podporo, navijačem pa za strast. »Danes pišemo novo poglavje bogate zgodovine tekmovanj v Planici. Želimo si, da bi se športniki, ki bodo v prihodnjih dneh navduševali z izjemnimi dosežki, pri nas počutili kot doma. Dobrodošli doma, dobrodošli v Planici,« je s sloganom tega SP svoj nagovor končal Smrekar, ki mu je med drugimi zaploskal tudi Franjo Bobinac, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).

66 držav ima svoje športnike in športnice na nordijskem SP.

Slovesno odprtje v režiji Miha Krušiča se je sklenilo z nastopom Ansambla Saša Avsenika (skupaj z baletom SNG Opera in baletom Ljubljana, prikupnim otroškim pevskim zborom in folklorno skupino Emonika), ki je vrhunski prireditvi postavil piko na i z znamenito Planica, Planica, pesmijo, ki jo pozna sleherni obiskovalec tekem v dolini pod Poncami.

Naši skakalni asi so pozorno spremljali dogajanje na odru. FOTO: Leon Vidic

Laibach so s posebnimi gosti navdušili s priredbo skladbe Oj, Triglav, moj dom. FOTO: Leon Vidic

Med posebnimi gosti je bila tudi Tina Gaber, spremljevalka predsednika slovenske vlade Roberta Goloba. FOTO: Leon Vidic