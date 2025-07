Otvoritev bazena v Vevčah: premier na glavo, župan na noge

Prebivalci Četrtne skupnosti Polje in drugi, ki so včasih radi zahajali na kopališče Vevče, so bili razočarani, ko je to pred 18 leti zaprlo svoja vrata, na tistem mestu pa je nastalo – smetišče. A zdaj so lahko spet več kot zadovoljni, saj je na istem mestu zrasel sodoben bazenski kompleks, ki je včeraj slovesno, v spremljavi Papirniškega pihalnega orkestra Vevče in s prerezom traku, odprl svoja vrata. Kot je poudaril predsednik sveta Četrtne skupnosti Polje Anton Podobnik, je za krajane tega dela Ljubljane odprtje kopališča velik in pomemben dogodek.

Potem ko je vodo prva preizkusila plavalka Neža Klančar, sta se opogumila častna gosta, predsednik vlade Robert Golob in ljubljanski župan Zoran Janković. Prvi se je v vodo pognal na glavo, drugi na noge. Premier je poudaril, da dejstvo, da smo Slovenci športni narod in v vrhu po številu osvojenih olimpijskih medalj na prebivalca, ni naključje. Kot je dejal, nam noben cilj ni pretežak ali predaleč, pomembno vlogo pa ima po njegovih besedah javna športna infrastruktura. Z gradnjo te omogočamo vsem, da lahko spoznavajo šport, lepote gibanja, pa tudi vrednote, ki odlikujejo športnike, torej solidarnost, timski duh in ferplej. »Zato,« je spomnil na odprtju, »je vlada v petek uradno predstavila kandidaturo za gostiteljstvo velikega starta Dirke po Franciji, največjega kolesarskega dogodka na svetu, leta 2029 v Sloveniji.« Bazen, kakršen je na tem mestu že stal, je bilo slišati, pa ni le prostor za šport, temveč tudi kraj druženja za vse generacije.

Pred 18 leti je stari bazen Vevče zaprl svoja vrata. Gradnja sodobnega kompleksa je trajala dve leti. Poleg zunanjega je še notranji 25-metrski bazen.

Neži sta se pridružila Robert Golob in Zoran Janković.

Tudi z avtobusom

Po prerezu traku so nas povabili na ogled sodobnega kompleksa, oblečenega v les, ki med drugim vključuje zunanji 50-metrski bazen, kjer je otrokom na voljo tudi čofotalnik, in pokriti 25-metrski bazen. Posebnost slednjega, je tako pravijo, posebno dvižno dno, njegova širina omogoča tudi treninge vaterpolistom. V notranjosti so večnamenska športna dvorana, velnes prostori s finsko, turško in infrardečo savno, prostori za sprostitev in gostinski lokal s teraso. Zunaj so še igrišče za odbojko na mivki, mizi za namizni tenis ter otroško igrišče. Na novo je urejeno nabrežje reke Ljubljanice.

19,2 miljijona evrov je bil vreden projekt.

Gradnja bazena se je začela pred manj kot dvema letoma, potem ko je občina leta 2018 odkupila potrebna zemljišča. Za gradnjo je občina z izvajalcem VG5 podpisala pogodbo v vrednosti 19,2 milijona evrov z davkom, vse skupaj pa je zanj iz različnih virov že ali še bo prejela slabih 12 milijonov državnih in evropskih evrov. Na bazen se lahko odpravite z avtomobilom, saj so ob njem uredili večje število novih parkirnih prostorov, ali pa z javnim potniškim prevozom, saj po novem tam mimo vozi mestni zelenec 27.

Da je voda odlična, se je po skoku strinjal Janković, ki meni, da gre za izjemen kompleks, ki naj postane zbirališče okoliških prebivalcev. Ponovno je ob tem napovedal urejanje kopališča na Ljubljanici. Po njegovih besedah je pogodba v vrednosti 55 milijonov evrov podpisana, projekt je v pripravi, dela naj bi stekla prihodnje leto. Med drugim bodo uredili brežine, steze ob Ljubljanici in očistili mulj na Špici. »V štirih letih bo celoten krog urejen,« je dejal.

Po odprtju so v novem bazenu lahko zaplavali tudi meščani, včerajšnji obisk je bil brezplačen.