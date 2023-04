Čeprav 55-letnega Enesa Hodžića ne poznate osebno, zelo verjetno poznate njegov glas. Kot DJ Žica je vrtel glasbo v ljubljanskih klubih, kot so K4, Palma, AS, Metropol, delal je tudi na Radiu Študent. Star 21 let je leta 1992 je iz Zenice sprva prebegnil v Zagreb, leto kasneje pa ga je pot pripeljala v Ljubljano. Je ustanovitelj spletnega Radia Žica, ki letos obhaja kar deset let delovanja, dve leti manj pa praznuje edini povsem otroški spletni Radio Vrabček. Kot DJ Žica je nastopal v vseh pomembnejših ljubljanskih klubih. Na fotografiji v Orto baru. FOTO: Osebni arhiv Obletnico Radia Žice j...