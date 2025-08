Otrokom v stiski pričarali prave počitnice

Člani Društva ljubiteljev kulturne in naravne dediščine Anbot iz Pirana poleti ne počivajo. Tudi letos so poskrbeli, da so počitnice prijetnejše za socialno ogrožene otroke, mladostnike in družine. Karitas namreč zanje organizira številna letovanja, tudi Počitnice Biserov v Portorožu. Otroci po večini prihajajo iz materialno ogroženih družin ali se soočajo s stiskami, kot so smrt staršev, razveza, različne zlorabe ter bolezen ali invalidnost v družini.

Člani Anbota s prijaznimi mladimi animatorji so zanje že četrto leto zapovrstjo pripravili različne delavnice, na katerih so si izdelali tudi nekaj spominkov na počitniško bivanje v Portorožu. Tako so jih naučili ustvariti barčice iz papirja, spoznavali so mediteranska zelišča in z njimi napolnili vrečke, približali so jim kaligrafijo, tako da je vsakdo umetelno napisal svoje ime. Domov so lahko odnesli spominke iz školjk, ki so jim jih prinesli anbotovci. Vse je seveda potekalo ob prijaznih pogovorih in prijetnem druženju, tako da je otrokom letovanje ostalo v lepem spominu. Karitas bo letos polepšal poletje več sto socialno ogroženim otrokom in tudi številnim družinam.

Njihov Sejem starin je znan tudi onkraj meja.

V Anbotu iz srednjeveškega Pirana se že dobrih 20 let močno zavedajo odgovornega odnosa do ohranjanja dediščine. Člani domačine vabijo v restavratorski krožek, krožke pletenja istrskih košar, reciklaže, spoznavanja mediteranskih zelišč, na delavnice mozaika, polaganje uličnega tlaka, kaligrafije in še na katero drugo učenje oziroma dejavnost. Posebno pozornost namenjajo vseživljenjskemu učenju, medgeneracijskemu povezovanju in delovanju na področju vzgoje za prostovoljstvo.

Njihov Sejem starin, domače obrti in darov narave že od leta 2004 izjemno bogati turistično ponudbo Pirana. Znan je tudi onkraj naših meja, dober glas je denimo segel do Turističnega združenja občine Brtonigla, ki jih je na začetku julija povabilo, da se predstavijo in sodelujejo na njihovem krajevnem prazniku V barvah tradicije v hrvaški Istri.