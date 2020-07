Otrokom morje in šolske potrebščine

V tednu dni bivanja na Debelem rtiču bo poskrbljeno za ustvarjalnost, šport, izobraževanje in zabavo.

Vesna Mikuž, predsednica RKS, in Andraž Tuš, generalni direktor Skupine Tuš FOTOgrafije: Matjaž Očko

9000 nasmehov so pričarali na otroške obraze v 18 letih.

Morske počitnice so za otroke nekaj nepozabnega. A je iz leta v leto več družin, ki najmlajšim ne morejo omogočiti brezskrbne igre z vrstniki ob obali. Nasmehe na od morske vode slane otroške obraze riše Tuš, v podjetju so ponosni, da so v 18 letih v enem večjih dobrodelnih projektov v Sloveniji Pričarajmo nasmeh skoraj 9000 otrokom omogočili nepozabne morske trenutke v Mladinskem letovišču in zdravilišču Rdečega križa Slovenije na Debelem rtiču. »Le redko kdo, ki vsako leto odide na počitnice, si predstavlja, kaj pogled na morje in okus slane vode pomenita otroku, ki morje pozna le s televizije,« pravijo v Tušu.V sklopu letošnjega projekta bo utrinke lovilo 250 otrok iz socialno ogroženih družin iz vse Slovenije, ki jih izberejo regionalni centri za socialno delo, socialne službe na osnovnih šolah in območna združenja Rdečega križa. V tednu dni bivanja na Debelem rtiču za otroke pripravljajo ustvarjalne, športne, izobraževalne, kreativne in zabavne aktivnosti oziroma delavnice, mnogi se bodo naučili plavati, vsi otroci so namreč vključeni v plavalne tečaje, ki so ena ključnih vsebin v sklopu letovanja, saj je to znanje in izkušnja za vse življenje.V projekt so z vsem srcem vpeti tudi na Rdečem križu Slovenije, ki je vsa leta nepogrešljiv partner: »Ne morete si predstavljati, kako srčne in iskrene odzive dobivamo od otrok. Zato jim toliko bolj želimo ponuditi priložnost sprostitve, sprejetosti in povezanosti z vrstniki. Po izkušnji z ukrepi med epidemijo, šolanjem na daljavo in samoosamitvijo vsi potrebujejo počitnice bolj kot kadar koli.«V projektu Pričarajmo nasmeh bodo v Tušu letos 400 otrokom zagotovili šolske potrebščine, ki jih bodo potrebovali septembra. »Zares si želimo, da bomo z našo letošnjo akcijo navdih še komu. Prav je, da si v teh časih pomagamo in da nikoli ne pozabimo na naše najmlajše,« pravijo v podjetju, kjer večino svojih družbenoodgovornih projektov že vrsto let namenjajo predvsem otrokom in mladostnikom.