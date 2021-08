Otroke z raftom popeljal tudi Benjamin Savšek (FOTO)

Člani Zlate pentlje FOTO: Uroš Veber

Vesla visoko v zrak pred spustom Foto: Dejan Javornik

Tek junakov 3. nadstropja V okviru Zlate pentlje enkrat na leto organizirajo tek za otroke z rakom, ki ga imenujejo Tek junakov 3. nadstropja. Vsi se namreč zdravijo v tem nadstropju pediatrične klinike v Ljubljani.

Benjaminu Savšku so podarili torto za zlato medaljo. Na levi Hana in Katarina Hafner. FOTO: Borut Hafner

Janez Skok je vodil drugi čoln. Foto: Dejan Javornik

Še čelada ... Foto: Dejan Javornik

Tokratna zgodba se je začela s povabilom na rafting po Savi od Medvod navzdol do kajakaškega centra Skok v Tacnu. »Pridite na rafting, peljali bomo otroke, ki so preboleli raka ali pa ga še prebolevajo,« nam je povedal naš kajakaš, olimpijec iz Barcelone.Rafting je malčkom vselej v veliko veselje, velika avantura, ko se lahko v neoprenski obleki po mili volji špricajo in družno na ves glas kričijo. »Lahko pokličete ženo, sem ravno v bolnišnici pri hčerki,« nam je v večernih urah prijazno odgovoril. Ob zdravih otrocih si težko predstavljamo občutja staršev nevarno bolnih, Katarina nam je povedala: »Zdravi otroci ne vedo, kako je tistimi, ki niso v redu. Ne vedo, da izguba las ni največji problem, da sta dosti hujši slabost in oslabelost. Zdravi odrasli si ne upajo vprašati, kako je nam staršem, ker je rak pri otrocih še vedno stigma. Nam staršem in našim otrokom pa ni nerodno tega povedati. Nasprotno, želimo si vprašanj, pogovorov, smeha in druženja.«Otroci, ki so preboleli to bolezen, in tisti, ki jo še prebolevajo, so ob podpori staršev prek družabnih omrežij ustanovili povezavo Gold Ribbon Slovenia. »Nekakšno neformalno združenje, da pokažemo javnosti, da smo tudi mi, bolni otroci in njihove družine, povsem običajni del te družbe,« je pojasnila Hafnerjeva.Kot rečeno včasih ni največji problem bolezen, ampak to, da se v času zdravljenja ne morejo družiti, ne morejo na igrišče, ne morejo klepetati in se čuditi vsem dobrim, lepim pa tudi neumnim in smešnim stvarem tega sveta.Raftinga od Medvod do Tacna v organizaciji združenja Zlata pentlja se je minulo soboto udeležilo več kot 20 družin z bolnimi otroki in mladostniki. Že na dvorišču pri Skoku je bilo veselo, saj so nekateri prvič oblekli neoprensko obleko in si nadeli čisto pravo raftarsko čelado. Štirje rafti so šli na pot, enega je vodil nihče drug kot naš zlati olimpijec iz Tokia, kanuist na divjih vodah, ki je z režiserjemin predsednikom državezlati ambasador otrok in njihov prijatelj.Benjamin je ob olimpijskem zlatu ostal preprost fant, ki je z veseljem popeljal otroke v čolnu čez brzice. Smeha je bilo na pretek in vzdušje je bilo prešerno. Ne pozabimo, koronavirus je vse močno prizadel, male paciente v bolnišnici pa dobesedno zaprl v sobe. Niso se smeli družiti niti stopiti iz sobe in sprejemati obiskov.»Med drugim je naš cilj na naše prireditve povabiti vrstnike, s katerimi otroci zaradi bolezni izgubijo stik,« je povedala Katarina Hafner in še, da vsako leto za različnimi oblikami raka zboli okoli 100 malčkov, torej dva na teden. Zdravljenje je v zadnjem času k sreči kar uspešno. Zlata pentlja je tako veliko upanje, da ti otroci odrastejo kot vsi drugi. Lani so simbol zlate pentljice razdelili poslancem Slovenije in v znak podpore so si jo pripeli prav vsi.