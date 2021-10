Otroke poslali na kmete po znanje

Osnovna šola Rudolfa Ukoviča iz Podgrada se je v letu 2019 uspešno prijavila na 2. javni razpis ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v zvezi z izobraževanjem o okolju in hrani. Projekt Na kmetiji do delovnih navad in znanja se že počasi zaključuje. V tem času je šola skupaj s partnerji, kmetijo Volk iz Suhorja, kmetijo Slavec iz Knežaka in kmetijo Miše iz Sabonj, pilotno izvedla deset dnevov dejavnosti, v katere so bili vključeni vsi učenci šole ter tudi vrtčevski otroci.

Dve kmetiji sta odprli dopolnilno dejavnost izobraževanja.

Ugotovili so, da je treba za kakovostno izvedbo opravil učence razdeliti še na dodatne skupine, pri čemer sodeluje več članov kmetije.

Tako so na kmetiji Miše kljub slabemu vremenu pobrali in z vozičkom z njive do kmetije prepeljali zelje, buče, čebulo in fižol. Luščili so fižol in koruzo, luščine pa nesli za nastilj prašičem, te so tudi nahranili in pobožali. Podrobno so si ogledali kokoš, pobrali jajca, pobožali še telička, nahranili govedo in koze ter se preizkusili v molži koze. Na kmetiji Slavec v Knežaku pa so s koso pokosili travo in jo natresli kravam in kozam. Seznanili so se tudi s čebelami in njihovimi navadami. Nastala je mapa didaktičnih programov, ki so se razvili v okviru projekta in jih bodo kmetije in šole uporabljale pri nadaljnjih sprejemih šolarjev in drugih obiskovalcev. V okviru projekta se je tudi usposobilo pet članov kmetij za izvajanje dnevov dejavnosti, dve kmetiji pa sta odprli dopolnilno dejavnost izobraževanje na kmetiji. Kot zelo dobra izkušnja se je izkazalo vključevanje varovancev varstveno-delovnih centrov in pa upokojencev v šolske dneve dejavnosti. Varovanci so se dobro ujeli z otroki, niso se počutili izključenih, upokojenci pa so pokazali tradicionalna znanja in opravila.