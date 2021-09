Otroka izpisal, šolo pa prijavil

»Osnovna šola Zbora odposlancev Kočevje odločbe pravic, ki jih imata moja dva otroka, ki sta usmerjena v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ne spoštuje oziroma jima jih odreka, in sicer ne prilagaja testov, ni prilagojena oblika pisnih gradiv ter ni več prostora za odgovore, ne dovoli se jima uporaba tabel in preglednic, kjer je to potrebno. Od navedenih prilagoditev so upoštevali le napovedano preverjanje znanja in podaljšan čas pisanja. Vprašamo se lahko, čemu potem služi ta odločba,« se sprašuje 56-letni Milan Persovšek iz Kočevja, ki j...