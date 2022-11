Otrok pozimi ne bo zeblo

Občina Ljutomer se je odločila za energetsko prenovo podružnične osnovne šole in vrtca na Cvenu. Obnovljeni objekt so svojemu namenu predali v minulih dneh, ob odprtju so kulturni program pripravili otroci iz vrtca in šole. Zbrane sta nagovorila ravnatelj Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer Branko Meznarič in županja mag. Olga Karba. Cerkveni obred je opravil župnik Goran Merica.

Kulturni program so pripravili otroci iz vrtca in šole. FOTOgrafiji: Jože Žerdin

Med obnovo zgradbe so opravili energetsko-sanacijska dela, in sicer toplotno izolacijo zunanjih sten, zamenjavo stavbnega pohištva, oken, balkonskih in vhodnih vrat, izolacijo podstrešja, vgradnjo termostatskih ventilov in številna druga dela. Naložbena vrednost investicije znaša okrog 858 tisočakov.