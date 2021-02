Otrok ni, šolske torbe pa stale pred šolami

Starši: protest mora biti brez izpostavljanja otrok

V znak protesta proti ponovnemu zapiranju šol so nekateri starši pred Osnovno šolo (OŠ) Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi ter pred OŠ Tončke Čeč v Trbovljah prinesli šolske torbe. S tem so izrazili nestrinjanje z odločitvijo vlade, da so zaradi poslabšanja epidemioloških razmer osnovne šole v zasavski regiji od danes spet zaprte.Kot je za STA povedala predsednica sveta staršev OŠ Toneta Okrogarja, so vlado pozvali, naj iz dnevne statistike izloči okužbe v domovih za starejše, zaradi katerih je zasavska regija znova uvrščena med regije v črni fazi, in s tem omogoči ponovno odprtje šol. »Ne strinjamo se, da so otroci doma, otroci sodijo v šole.«Škalonjeva je še pojasnila, da ni bila organizatorka sobotnega protesta v Trbovljah . »Jaz in svet staršev smo se od tega protesta distancirali. Treba je narediti protest brez izpostavljanja otrok, saj smo mi glas otrok.« Premierje omenjeni protest v sobotnem tvitu označil za »nerazumno in nevarno izkoriščanje otrok v politične namene v času epidemije«.Ravnateljica OŠ Toneta Okrogarjaje povedala, da naj bi danes nujno varstvo v šoli potrebovali štirje učenci. Na njihovi šoli je na vseh treh lokacijah skupaj 168 učencev prvega triletja, skupno pa je na šoli 526 učencev.Konec minulega tedna je nastala tudi civilna iniciativa Zasavski starši za odprte in varne šole, ki je Janšo v pismu pozvala, naj poskrbi za takojšnje varno in trajno odprtje šol in vrtcev v Zasavju ne glede na stopnjo ogroženosti. Kot so zapisali, so trenutno stanje v slovenskem šolskem sistemu, strokovno neutemeljeno sprejemanje ukrepov zapiranja, odpiranja in vnovičnega zapiranja šol ter stiska pri njihovih otrocih, pedagoških delavcih in njih samih privedli do nevzdržnega stanja. Zahtevajo, da nemudoma stopi na stran šolstva, otrok, učiteljev, da njihovo pravico do dostojnega in dostopnega šolanja in dela ubrani pred težo strankarskih interesov in političnih odločitev. Pozvali so tudi, naj vlada v proces sprejemanja odločitev o ukrepih za zajezitev širjenja okužb vključi predstavnike epidemiološke stroke in v delu, ki se neposredno nanaša na šolski sistem, tudi predstavnike staršev in pedagoških delavcev ter da izobraževalnim ustanovam prioritetno ponudi vso potrebno strokovno, finančno, kadrovsko in infrastrukturno podporo za premagovanje posledic njihovega dolgotrajnega zaprtja.»Slovenske šole so od vseh v Evropi zaprte najdlje. Dlje so zaprte, dlje se bodo celile rane, ki jih tak ukrep odpira na izobraževalnem procesu. Razumimo tudi, da šola ni samo izobraževalna ustanova. Šola je prostor, ki ponuja socialni razvoj, je prevečkrat tudi priložnost za edini dnevni obrok, varno zavetje pred revščino ali psihičnim, fizičnim in spolnim nasiljem. Nestanovitnost v odpiranju in zapiranju šol in vrtcev ruši priložnosti za otrokov normalen psihofizični razvoj in v njihove vrste vnaša stisko,« so med drugim navedli v iniciativi.