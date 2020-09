Otrok nadlegoval starko, odgovor mame vas bo šokiral

Zdravnica nevrologinja in vodja organizacije Humanitarček Ninna Kozorog, tudi Delova osebnost leta 2019, je na spletu delila zapis o svobodni metodi vzgoje otrok, ki je požel precej odobravanja.



Zapis objavljamo v celoti (nelektorirano):



»Stara mama stoji v vrsti pred blagajno v samopostrežbi. Za njo v vrsti stoji mlajša ženska z nagajivim devet do deset letnim mulcem. Mulc ves čas poriva svoj voziček tako, da le-ta tolče staro mamo po nogah. Naenkrat se ona obrne in reče mulcu, da naj neha. To njemu niti na misel ne pride in tako stara mama nagovori njegovo mamo.

- "Ali mu ne morete reči, da naj me neha tolči z vozičkom po nogah?"

Mamica odgovori:

...- "Ne. Moja metoda vzgoje mu dovoljuje svobodo in on dela kaj mu je volja vse dokler v njegovo zavest ne pride spoznanje, da to kar počne ni v redu. Takšna metoda je zelo uspešna pri vzgoji otrok."

V vrsti, za to mlajšo žensko, stoji mladenič, pazljivo posluša in opazuje dogajanje pred seboj, v rokah pa drži velik kozarec ribezove marmelade. Ko je mlajša ženska končala z obrazložitvijo svoje metode vzgajanja otroka, odpre pokrov kozarca in mirno strese njegovo vsebino na glavo te ženske.

Vsa rdeča v obraz se ženska obrne, on ji pa mirno reče:

- "Veste, gospa, tudi jaz sem vzgajan po tej metodi. In poglejte kakšen je rezultat."

Stara mama se vesela obrne k blagajničarki in ji reče:

- "Prosim, če meni zaračunate tisti tegl z marmelado."«



Ali je zgodba resnična ali ne, ni znano, vsekakor pa je sprožila večinoma zgražanje nad takšno permisivno vzgojo otrok.



»Simpatična zgodbica, tudi če ni resnična,« je komentirala ena izmed sledilk in dodala, da 'produkti' permisivne vzgoje in t. i. helikopterskih staršev odraščajo in prihajajo na trg dela. Opisala je primer, ko je nekaj dni po objavi prostega delovnega mesta v podjetje klicala ženska in želela govoriti z direktorjem, pri katerem je preverjala, ali je služba prava za njenega otroka (starega okoli 30 let), ki da se po diplomi ne najde v nobeni službi.



Medtem ko je večina sledilcev pohvalila zgodbo iz trgovine (ta naj bi že pred nekaj leti krožila po spletu), pa je ena opozorila, da tudi če se nekateri trudijo otroke vzgajati sočutno, to ne pomeni, da otroci nimajo mej.