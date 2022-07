Počitnice so se šele dobro začele, ko smo že priča vročinskemu valu, ki mu ni videti konca. Potem ko so bila naša kopališča dve leti tudi zaradi koronskih ukrepov precej omejena, je slutiti, da se jim letos obeta rekorden obisk. In te dni je že na prenekaterem kopališču mogoče opaziti veliko gnečo. Zelo živahno je tudi v termalnem parku Aqualuna Term Olimia v Podčetrtku, kamor še posebno rade zahajajo družine z otroki. A žal se je v torek tam zgodila nesreča, v kateri se je huje poškodoval sedemletni deček, ki je bil na kopališču skupaj z mamo in starejšim bratcem. Sum povzročitve splošne nev...