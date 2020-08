Otroci zgrmeli v globino

Že nekaj let je, odkar so člani Kolesarskega kluba Ribn'čan, ki deluje od leta 2004, na progi v Dolenjih Lazih, prvotno namenjeni 4x kros disciplini – bila je ena najboljših v državi –, zadnjič pripravili odmevno tekmovanje z gorskimi kolesi. Na tem zemljišču, vmes sta se zamenjala lastnika, klub pa je odšel drugam, je ostala večja lesena konstrukcija oziroma skakalnica, ki je za mladostnike še vedno vabljiva. Okoli nje se zlasti v večernih urah zbira vaška mularija, v času počitnic jih je tam seveda še več. Nekateri med njimi plezajo proti vrhu, in prav tam se je v četrtek zvečer pripetila nesreča.Podnice so se ...